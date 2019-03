Dumbo recibe buenas impresiones por parte de los críticos

Dumbo es una de las versiones live-action que estrenará Disney y a días de su estreno, la compañía ofreció la primera función de prensa y las críticas fueron publicadas en Twitter.

La mayoría de las opiniones rescatan el trabajo del director Tim Burton, alabando el CGI usado en el elefante volador y el trabajo de producción.

Sin embargo, también ha recibido críticas negativas que se basan en la poca historia que tienen los personajes humanos que cuidan y acompañan a Dumbo.

A continuación les mostraremos las primeras impresiones de la cinta, las cuales no contienen spoilers.

Chris Hayner de Gamespot: “Me gustó mucho Dumbo. Es una película hermosa y caprichosa, protagonizada por un elefante CGI con mucho corazón. También es una historia bastante simple, así que no esperen toneladas de profanidad en los personajes. Pero aún así lo pasamos de maravilla con el viaje que realizaba y es lo mejor de Burton en años”.

I really enjoyed #Dumbo⁠ ⁠. It’s a beautiful and whimsical movie, starring a CGI elephant with so much heart. It’s also a rather simple tale, so don’t expect tons of character septh. But I still had a blast with the ride it took me on and it’s the best Burton’s been in years. pic.twitter.com/tKu6eHfKlM — Chris E. Hayner (@ChrisHayner) March 12, 2019

Attractions Magazine: “Nuestro reportero @minkus vio Dumbo. ‘Es absolutamente una historia absolutamente maravillosa y hermosa, muy diferente a la original, que no dejará un ojo seco en el cine. El elenco es una sinfonía juntos en la pantalla. Es una de las mejores de Tim Burton en mucho tiempo”.

Our reporter @minkus saw #Dumbo. “It’s absolutely wonderful - a beautiful story, quite different than the original, that won’t leave a dry eye in the theater. The cast is kismet together on screen. It’s one of Tim Burton’s best in a long time.” Full review on the 26th. pic.twitter.com/1VvhDU9dbl — Attractions Magazine (@Attractions) March 12, 2019

Jessica McDonald de The Healthy Mouse: “Acabo de salir del estreno mundial de Dumbo y ¡Wow Wow Wow! ¡Tim Burton en su máxima expresión! ¡Puede ser mi remake live-action favorito hasta ahora!”

Just got out of the world premiere of @Dumbo , and WOW WOW WOW! Tim Burton at its finest! It may be my fave live action remake yet! #dumbo #dumbopremiere pic.twitter.com/l2AL0LikQu — Jessica McDonald (@healthy_mouse) March 12, 2019

Courtney Howard de Variety dijo: “Dumbo tiene una agenda de derechos pro-animales felizmente sorprendente envuelta en un sutil y rebelde meta-comentario sobre una banda de forasteros sacudiendo las bases corporativas. Su diseño estético es deslumbrante, magnífico y meticuloso. El elefante CG es absolutamente adorable”.

#Dumbo has a blessedly surprising pro-animal rights agenda wrapped in a subtle, rebellious meta-commentary on a band of outsiders shaking up a corporate establishment. Its aesthetic design is dazzling, gorgeous & meticulous. The CG elephant is absolutely adorable. pic.twitter.com/hN0gjHUiv4 — Courtney Howard (@Lulamaybelle) March 12, 2019

Peter Sciretta de Film: “Disfruté Dumbo. Diseño fantástico del arte/ producción, un mensaje a favor de los derechos de los animales sorprendente y necesario. Una de las mejores películas live-action que Burton ha dirigido en años. A diferencia de la mayoría de las adaptaciones de Disney, está en una posición única de ser 35% una adaptación y 65% una secuela, lo que es genial”.

“Sé que no sueno demasiado entusiasmado con esta película, pero fue agradable, y es sin duda mucho mejor que La Bella y la Bestia y Mary Poppins Returns. Como referencia, los únicos remake live-action de Disney que me han gustado son El Libro de la Selva y Cenicienta”, opinó.

I enjoyed #Dumbo. Fantastic art/production design, a surprising/necessary pro-animal rights message. One of the best live action films Burton has directed in years. Unlike most Disney adaptations, its in the unique position to be 35% an adaptation and 65% a sequel, which is cool. pic.twitter.com/Yqzbl7uY3Q — Peter Sciretta (@slashfilm) March 12, 2019

Dumbo se estrenará en nuestro país el próximo 28 de marzo y está protagonizada por Danny DeVito, Michael Keaton, Eva Green y Colin Farrell.