One Piece derrota a Dragon Ball y Naruto en ventas y ahora va por Harry Potter

One Piece, pieza clave de la revista Shonen Jump, al parecer no tiene competencia. Con 22 años en el mundo manga, la historia de Eiichiro Oda al parecer no se conforma solo con el mercado japonés y ahora puesta por el mercado internacional.



Con el paso de los años, One Piece continúa acrecentando su legado llevándose de encuentro a publicaciones legendarias y exitosas como Dragon Ball y Naruto en las ventas mensuales de su historia en papel. De acuerdo a sus últimas cifras, la historia protagonizada por Monkey D. Luffy a punta por vencer a referentes literarios de la cultura popular como Harry Potter.

Hace unos días, el portal Comic Natalie anunció que el manga de One Piece ya ha superado los 450 millones de copias vendidas en todo el mundo. Solo en Japón, el legado de Eiichiro Oda obtuvo 380 millones de ventas y en el resto del mundo 70 millones.

One Piece: Luffy vs Morgan





Este record fue alcanzado por One Piece el pasado 4 de marzo, luego que se lanzara el volumen 92 de la historial sobrepasando así los 930 sobre las páginas de la Shonen Jump. Pero, ¿Cuál es la conexión entre la historia japonesa con la de J.K. Rowling?



La comparación nace tras las últimas ventas de One Piece, las cuales le han permitido estar a tan solo 50 millones de copias vendidas para sobrepasar las cifras de la saga “Harry Potter”.

Si bien Eiichiro Oda no ha hablado sobre un cercano final de One Piece, sus lectores ya tienen la mirada puesta en el arco de Wano, y los seguidores del anime en la futura película que llegará a las salas de cine el próximo 2020.