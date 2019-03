Game of Thrones: Un repaso por las temporadas de la serie que culminará en abril

Mucho antes de que Game of Thrones fuera transmitida por HBO y alcanzara el éxito que actualmente tiene, el escritor George R. R. Martin había publicado los libros sobre la historia original de esta serie.

Si quieres ver la última temporada de Juego de Tronos que se estrenará en abril de 2019, te recomendamos informarte sobre sus personajes, autor e historia, datos que te explicaremos a detalle en esta nota.

¿Quién escribió el libro Game of thrones?

El autor de los libros en los que se basó la serie Game of Thrones, George R. R. Martin, empezó a escribir la historia de esta producción en 1991.

Lo que en un principio sería una trilogía se convirtió en una ficción dividida en 7 libros, luego de que se lanzara la primera entrega en 1996 bajo el título 'Juego de Tronos'.

George R. R. Martin replanteó la historia que ideó en un principio y lo mostró en los siguientes cuatro libros cuyos títulos fueron: "Choque de reyes", "Tormenta de espadas", "Festín de cuervos" y "Danza de dragones".

El escritor aún sigue trabajando en la historia de "Vientos de invierno" y "Sueños de primavera", las dos obras con las que finalizará Game of Thrones.

Es el mayor de tres hermanos y se graduó en 1971 en la Northwestern University de Evanston, en Estados Unidos, donde cursó estudios universitarios de periodismo.

Desde pequeño, George R. R. Martin mostró un interés hacia la lectura y la escritura.

Empezó a trabajar en Hollywood como guionista de las series de televisión "The Twilight Zone" y "La Bella y la Bestia", y como editor de la serie Wild Cards.

¿Cuántas temporadas tiene Game of thrones?

Game of Thrones tiene 8 temporadas. La última se estrenará el próximo 14 de abril y estará basada en los dos últimos libros inéditos de George R. R. Martin, "Vientos de invierno" y "Sueños de primavera".

La primera temporada de Juego de Tronos se lanzó el 17 de abril de 2011. En esta se presentan a los Siete Reinos de Westeros cuyo gobernador, Robert Baratheon, solicita a su amigo Eddard Stark ser la Mano del Rey.

Es él quien descubre que los hijos de Robert con Cersei Lannister, su esposa, no son de él, sino de su cuñado, Jaime.

De forma paralela a esta historia, la primera temporada de Game of Thrones narra cómo el príncipe exiliado Viserys Targaryen casa a su hermana Daenerys con Khal Drogo, líder de la tribu dothraki, que muere a causa del conjuro de una bruja.

Cersei manda a matar a Robert, su esposo, para no ser delatada, y Joffrey, el nuevo rey, manda a decapitar a Eddard Stark.

La segunda temporada de Game of Thrones inicia mostrando a Robb Stark, hijo de Eddard, autoproclamándose rey en el norte y oficializando la independencia del Trono del Hierro.

Tyrion envía a su nieto Tywinn Lannister para que cumpla la función de Mano del Rey y vigile al cruel Joffrey.

Después de que enterró a su esposo, Daenerys Targaryen hizo nacer tres bebés dragones que la acompañarán junto a la tribu dothraki por el desierto, en su camino a la ciudad de Qarth.

Jaime Lannister es apresado en el norte por las tropas de Robb y Tyrion defiende a los suyos de la invasión de Stannis, que es derrotado por los esfuerzos de Twynn Lannister y sus tropas.

La temporada tres de Juego de Tronos inicia mostrando a Joffrey comprometido con Margaery Tyrell y a Sansa Stark casada con Tyrion Lannister para controlar la zona norte.

Jaime es liberado por Catelyn Tully, pero en su camino al sur es apresado y sufre la amputación de una mano.

Arya Stark se convierte en aliada del mercenario "El Perro" y aprende a defenderse sola.

Jon Snow se conoce con Mance Rayder, también conocido como el "rey más allá del Muro". Tras ese encuentro, se da cuenta de la amenaza que representan los Caminantes Blancos (muertos vivientes).

La cuarta temporada de la serie escrita por George R. R. Martin muestra a Jon regresando a la Guardia de la Noche y la boda de Margarey y Joffrey. Este último muere envenenado en brazos de Cersei,

Ella culpa a Tyrion, quien exige un combate para hacer justicia.

Sansa huye al norte con Petyr y se compromete con el rey Tommen Baratheon.

Daenerys toma Mereen y las Ciudades Libres se rinden bajo su poder.

Oberyn Martell se ofrece a pelear por Tyrion, pero "La montaña" lo derrota explotando su cráneo.

Después de matar a su padre Twyinn y a su examante Shae, Tyrion escapa con ayuda de Jaime y Varys hacia las Ciudades Libres.

En la quinta temporada de Juego de Tronos, Cersei quiere perjudicar a la nueva reina Margaery aumentando el poder de la secta religiosa La Fe de los Siete.

Tras la muerte de Oberyn, Ellaria Sand quiere vengarse.

Daenerys quiere controlar a los esclavistas y acepta a Tyrion como su consejero. Cuando las cosas se complican decide huir montando su dragón.

En la temporada seis de Game of Thrones, Melisandre ayuda a revivir a Jon Snow.

Sansa se encuentra con Jon y le pide ayuda para enfrentarse a Ramsay.

Myrcella es envenenada por Ellaria Sand y Daenerys es apresada por los demás dothrakis. Cersei es la nueva reina.

Los caminantes blancos avanzan.

Olena Tyrell y Ellaria Sand se unen con Daenerys Targaryen, quien se va a conquistar Westeros con miles de barcos.

La última temporada de Juego de Tronos cuenta con siete episodios. Se estrenó el 16 de julio de 2017 y culminó en agosto del mismo año.

En ella se muestra a Daenerys Targaryen llegando a Westeros con su ejército y tres dragones para librar una guerra contra los Lannister.

También se ve a Jon Snow aliándose con Daenerys para unir fuerzas contra el ejército del Caminante Blanco.

¿Quiénes son los personajes de Game of thrones?

El reparto de Game of Thrones está compuesto por diversos actores y actrices.

Solo en la tercera temporada participaron 257 artistas en el elenco.

Los que más destacan son:

Sean Bean - Lord Eddard "Ned" Stark: Guardián del norte y cabeza de la familia Stark.

Michelle Fairley - Catelyn Tully: Esposa de Ned Stark

Richard Madden - Rob: Hijo mayor de Catelyn Tully y Ned Stark

Sophie Turner - Sansa: Hija de Catelyn Tully y Ned Stark

Nausue Williams - Arya: Hija de Catelyn Tully y Ned Stark

Isaac Hempstead-Wright - Bran: Hijo de Catelyn Tully y Ned Stark

Art Parkinson - Rickon: Hijo de Catelyn Tully y Ned Stark

Kit Harington - Jon Snow: Hijo bastardo de Ned

John Bradley - Samwell Tarly: Amigo de Ned

James Cosmo - Lord Comandante Jeor Mormont

¿Cuáles son las familias de Game of thrones?

En el mundo de Game of Thrones hay siete casas. Te explicamos a detalle cómo se forjaron.

Casa Stark surgió después de la muerte de Eddard Stark y Catelyn Tully.

Los herededos fueron sus hijos: Arya, Bran, Rickon, Robb, Sansa y Jon Snow.

Casa Baratheon está liderado por Robert Baratheon. Él se casó con Cersei Lannister, quien mantuvo una relación secreta e incestuosa con su hermano Jaime.

Producto de ese vínculo nacieron sus tres hijos: Myrcella, el fallecido Joffrey y Tommen.

Esta familia cuenta con el soporte de "El perro".

El emblema de la Casa Lannister es el León y su lema es: Oye mi rugido. Esta casa hizo que la princesa Cersei se casara con el Rey Baratheon convirtiéndola en la reina de Westeros.

Casa Targaryen está representada por el dragón de tres cabezas y el elma, imágenes que dan a entender que la casa está extinta.

Casa Greyjoy se conduce bajo el lema "Nosotros no sembramos". Su escudo es un calamar gigante llamado Krakem.

Casa Tully nació en la Edad de los Héroes. Su escudo es una trucha plateada saltando en un campo de ondas azules y rojas, y su lema es: Familia, deber, honor.

Lo fundaron los fallecidos Hoster y Minisa, pareja de la que nació Catelyn.

La frase de Casa Arryn es "Tan alto como el honor". Tiene a casi todos sus miembros fallecidos.

¿Qué canal transmite Game of thrones?

Las temporadas de Game of Thrones siempre han sido transmitidas por HBO.

Si descargas HBO GO, puedes beneficiarte con una suscripción de forma independiente al servicio del canal.

Los usuarios que lo contratan por primera vez pueden obtener una versión de prueba gratuita durante un mes. Después de este período, el pago es de 31.90 soles al mes.

¿Dónde ver Game of thrones gratis por internet?

En caso no cuentes con dinero para contratar el servicio de HBO, puedes ver Game of Thrones por internet mediante HBO Now, un aplicativo que brinda acceso rápido al contenido del canal sin pagar una suscripción.

Otro servicio de streaming mediante el cual puedes ver Game of Thrones es 'Hulu'.

'Amazon Video' también es una alternativa si es que cuentas con presupuesto para suscribirte a canales premium, pues en esta categoría se encuentra HBO. El costo es de 15 dólares mensuales.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Game of thrones?

La nueva temporada de Game of Thrones se estrenará el 15 de abril de 2019 y, según George R. R. Martin, estará compuesta por seis capítulos que durarán más de una hora.

En el último tráiler que se lanzó el pasado 5 de marzo, se observa que el ejército de Daenerys Targaryen librará una de las peleas más grandes de la serie.

También aparecen Jamie Lannister, Jorah Mormont, Jon Snow, Brienne de Tarth, Podrick Payne y otros personajes que al parecer darán sus vidas por Westeros.