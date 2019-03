Capitana Marvel: ¿Por qué esperó tanto Nick Fury para contactarla? Samuel L Jackson lo explica

Esta fue una de las preguntas que todos los fanáticos de Marvel Studios se hicieron durante mucho tiempo, pues al terminar Infinity War muchos quedaron sin palabras por el chasquido, pero otros, se molestaron porque no entendían el motivo por el que Nick Fury no dio aviso previamente a Capitana Marvel.

Esto, porque debió intuir la amenaza que implicó Thanos desde su primera aparición, entendiendo que Capitana Marvel es la heroína más poderosa del Universo Marvel. Te advertimos, que desde este momento, lo que se vaya a contar contiene muchos spoiler, por lo que si no viste la película, lo mejor sería que dejes de leer.

Recordemos la escena de la que muchos hablaron, Fury envía un mensaje de ayuda a Capitana Marvel en la escena post-crédito de Avengers: Infinity War, una vez que Thanos ya acabó con la mitad de las formas de vida existentes en la galaxia. La razón por la que no pidió ayuda antes, fue explicada al fin, por el propio Samuel L. Jackson.

“Ella dijo solo emergencias. De las otras emergencias se podían encargar quienes ya estaban ahí. Era solo una invasión alienígena, algo que podrían haber manejado. La mitad de la población no se estaba muriendo, desapareciendo o lo que sea. Finalmente se presentó una emergencia que requería de su presencia. Era algo sin precedentes ¿Cómo combates algo así? No puedo combatir eso. Si no voy a estar ahí necesito encontrar a alguien que venga y se haga cargo. Toda esa gente era inútil. Fantásticos para algo normal, para los desastres cotidianos. Pero un macarra intergaláctico que tiene todas las Gemas del Infinito necesita un poco más”, explicó.

Entender el por qué Fury considera que Capitana Marvel es la única opción para combatir al gran Titán, queda más que claro en la cinta que ya se puede disfrutar en las salas de todos los cines del país.