Game of Thrones: Mira en exclusiva las primeras imágenes de cara a la temporada final

Queda poco más de un mes para que finalmente todos podamos disfrutar del estreno de la esperada octava temporada de Game of Thrones, y pese a que no queda mucho tiempo, HBO aún no lanza el tráiler que los fanáticos piden a gritos, sin embargo, la empresa televisiva decidió sorprenderlos de otra forma.

Y es que aprovecharon el inicio de esta semana para publicar el material promocional de la serie, además de unos nuevos vistazos. La revista Entertainment Weekly en el marco de su edición dedicada a Game of Thrones, dio a conocer 16 portadas donde se puede ver a los protagonistas de la historia.

En estas imágenes, vemos los nuevos vistazos a todos los personajes que hasta el momento han sobrevivido, precisamente hasta el cierre de la séptima temporada. Se incluye a cada uno, desde el clan Stark, hasta el ‘Rey de la Noche’.

Pero las portadas que se revelaron, no fueron lo único novedoso que hemos recibido de parte de Game of Thrones, pues también conocimos tres nuevas fotos que muestran a todo el elenco reunido, una escena entre Brienne of Tarth con Ser Davos Seaworth y una imagen de Daenerys Targaryen montando un caballo, al parecer alistándose para lo que se viene.

Te dejamos las portadas en la notagalería, mientras que las imágenes exclusivas, las puede ver a continuación

Miles de fanáticos esperan con mucha ansiedad la llegada de la temporada final de Game of Thrones, la misma que saldrá al aire en el próximo mes de abril en HBO. Lo que más se espera, es la forma en cómo culminará la historia, por lo que cualquier avance al respecto, sin duda será muy comentado.