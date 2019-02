Game of Thrones: nuevo material expone posible ganador del 'Trono de hierro' [VIDEO]

A través de la cuenta oficial de Twitter de Game of Thrones se revelaron nuevas imágenes previas al gran estreno de la temporada 8 y final de la serie de ficción de HBO.

En el nuevo adelanto de Game of Thrones podemos ver a varios de los personajes claves de este fin de ciclo entre los que destacan Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Bran Stark, Jon Snow y El Rey de la noche.

Como se sabe, la temporada 8 de Game of Thrones llegará el próximo 14 de abril a las pantallas de HBO; la historia no solo promete revelarnos si se logró o no derrotar al 'Rey de la noche', sino también quién finalmente se quedó con el Trono de Hierro.

En medio de la espera, las nuevas imágenes reveladas en redes sociales nos dan muestra de quiénes serían los posibles ganadores, resaltando la presencia del Night King en una de las fotos ya virales entre los fans. ¿Acaso él será el gran vencedor?

Game of Thrones: nuevo adelanto de HBO

En las nuevas escena se puede ver a uno de los dragones sobrevolando sobre el ejército de Inmaculados de Daenerys Targaryen, en lo que vendría ser su llegada a Invernalia.

Imágenes después vemos a Arya Stark observando al cielo sorprendida, mientras tras ella varias personas corren asustadas, ¿esto nos revela acaso el primer encuentro entre ambos personajes?