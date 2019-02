Razzie Awards 2019: Donald Trump entre los ganadores [LISTA COMPLETA]

A tan solo unas horas de llevarse a cabo los Premios Oscar 2019, en Los Ángeles se realizó hoy la 39ª edición de los Golden Raspberry Awards, más conocidos como los Premios Razzie o los anti-Oscar.

El evento, que 'reconoce' lo peor del séptimo arte, ha dado más de un dolor de cabeza a actores, actrices y directores quiénes, en varias ocasiones, llegaron a asistir a la gala para recoger su 'premio'.

A través de sus redes sociales, la organización de los Premios Razzie reveló los nombres de los flamantes ganadores entre los que destacan el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la categoría como "Peor película 2019" se lo llevó 'Holmes & Watson', última adaptación de las novelas de Sir Arthur Conan Doyle, estelarizada por Will Ferrell.

Razzie 2019: ganadores

Pero ese no fue el último premio, 'Holmes & Watson', escrita y dirigida por Etan Cohen, se llevó también la frambuesa de oro a Peor Remake, Estafa o Secuela, Peor Actor de Reparto (John C. Reilly) y a Peor Director.

En el caso de Donald Trump, el presidente de EE. UU. ingresó este año en la competición por los documentales 'Death of a Nation' (Dinesh D'Souza y Bruce Schooley) y 'Farenheit 11/9' (Michael Moore), trabajos que analizan la carrera política del multimillonario.

Trump no solo se ha hecho acreedor del Razzie a 'Peor Actor', sino también con el de 'Peor Pareja en Pantalla', el cual lo recibió junto con su 'ego'. Kellyanne Conway, su consejera presidencial, también nominada por el documental de Michael Moore, ha obtenido el premio a Peor Actriz de Reparto.

Los Razzies, como ha sido cada año desde su fundación en 1980 por el crítico y escritor de cine John J. B. Wilson, se entregarán en una ceremonia informal una noche antes de los Oscar.

Lista completa de todos los ganadores del Razzie

PEOR PELÍCULA

Gotti

The Happytime Murders

Holmes & Watson – GANADORA

Robin Hood

Winchester

PEOR ACTRIZ

Jennifer Garner, Peppermint

Amber Heard, London Fields

Melissa McCarthy, The Happytime Murders, Life of the Party – GANADORA

Helen Mirren, Winchester

Amanda Seyfried, The Clapper

PEOR ACTOR

Johnny Depp (voz), Sherlock Gnomes

Will Ferrell, Holmes & Watson

John Travolta, Gotti

Donald J. Trump, Death of a Nation and Fahrenheit 11/9 – GANADOR

Bruce Willis, Death Wish

PEOR ACTOR DE REPARTO

Jamie Foxx, Robin Hood

Ludacris (voz), Show Dogs

John C. Reilly, Holmes & Watson – GANADOR

Justice Smith, Jurassic World: Fallen Kingdom

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Kellyanne Conway, Fahrenheit 11/9 – GANADORA

Marcia Gay Harden, Fifty Shades Freed

Kelly Preston, Gotti

Jaz Sinclair, Slender Man

Melania Trump, Fahrenheit 11/9

PEOR COMBO EN PANTALLA

Cualquier dos actores o marionetas, The Happytime Murders

Johnny Depp y su carrera que desaparece rápidamente, Sherlock Gnomes

Will Ferrel & John C. Reilly (echando a perder dos de los personajes más queridos de la literatura), Holmes & Watson

Kelly Preston & John Travolta, Gotti

Donald J. Trump & su mezquindad, Death of a Nation & Fahrenheit 11/9 – GANADOR

PEOR REMAKE, RIP-OFF O SECUELA

Death of a Nation

Death Wish

Holmes & Watson – GANADORA

The Meg

Robin Hood

PEOR DIRECTOR

Etan Cohen, Holmes & Watson – GANADORA

Kevin Connolly, Gotti

James Foley, Fifty Shades Freed

Brian Henson, The Happytimes Murders

The Spierig Brothers, Winchester

PEOR GUION

Death of a Nation, Dinesh D’Souza y Bruce Schooley

Fifty Shades Freed, Niall Leonard – GANADORA

Gotti, Leo Rossi y Lem Dobbs

The Happytimes Murders, Todd Berger

Winchester, Tom Vaughan y los Spierig Brothers