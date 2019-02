Avengers 4: Tras la batalla final con Thanos, ¿Quiénes reemplazarán a los Vengadores?

Avengers: Endgame marcará un antes y después en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La tan esperada película sellará por completo la Fase Tres. Sin embargo, los fans se preguntan, ¿qué películas están próximas a estrenarse? ¿Habrá una Fase Cuatro?

En primer lugar está Capitana Marvel (7 marzo). La cinta contará la historia de Carol Danvers (Brie Larson), Nick Fury y los comienzos de SHIELD. La heroína es la más fuerte del UCM y estará conectada de manera directa a Avengers: Endgame, donde los vengadores lucharán contra Thanos para intentar volver las cosas a la normalidad.

Tras los sucesos de la tan esperada Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home (5 de julio) es la siguiente a estrenarse. El arácnido vivirá una aventura en Europa cuando se encontrará con Nick Fury, quien le pedirá ayuda para detener a unos elementos, mientras aparece Misterio.

Tras ello, si bien se han confirmado las secuelas de Black Panther y Doctor Strange, aún no se sabe con exactitud cuándo serán sus fechas establecidas. Ante esta noticia, los fans creen que ambos héroes volverán a la vida tras haber desaparecido en Avengers: Infinity War.

Por otro lado, Guardians of the Galaxy 3 también fue confirmada pese a la salida de James Gunn. Y, por último, tenemos The Eternals. Estas películas conformarán la famosa Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Algunos fans creen que, tras adquirir los derechos de algunos héroes de FOX, sus películas serán incluidas, cambiando todo lo previsto. Por el momento, habrá que esperar y tanto de Capitana Marvel y Avengers: Endgame.