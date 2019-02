Nic Sheff: “Se puede vivir una vida plena después de luchar contra la adicción” [VIDEO]

Nic Sheff es, hoy por hoy, un reconocido escritor y guionista de Hollywood; ha trabajado en series como ‘13 Reasons Why’ y planea la adaptación de la película “Risa en la oscuridad” de Vladimir Nabokov. Su camino en el presente está lleno de éxitos, pero en su juventud cayó en la drogas, entrando a una tormenta de excesos en el que pudo salir gracias a su padre, David Sheff.

Todo este oscuro momento fue plasmado en un libro llamado ‘Beautiful Boy’ publicado en el 2008 por David Sheff donde describe todos lo años en el que Nic buscaba rehabilitarse, recaía e intentaba salir de las drogas. Todo un turbulento viaje con un final feliz.

¿Cómo te sentiste al verte personificado por Timothée Chalamet?

Timmy es realmente un actor increíble, y debo decirlo, vi mucho de mí mismo en su interpretación. Fue un retrato auténtico de la adicción, y realmente capturó la complejidad de la enfermedad. Puedes ver lo dividido que está. La obsesión por las drogas lo hace actuar de esa manera, pero aún puedes ver cuánta culpa y vergüenza existe dentro de él.

¿Viste el trabajo de Timothée en 'Call me by your name' o 'Lady Bird'?

Sí, pero no lo había hecho antes de ser elegido para 'Beautiful boy'. Ambas de esas actuaciones fueron brillantes. Y en realidad, su personaje en 'Lady Bird' me recordó un poco a la persona que era en secundaria, lo cual es vergonzoso de admitir.

Chalamet ha conseguido llamar la atención y ser nominado en varias premiaciones, ¿Qué opinas sobre ello?

Creo que absolutamente merece ganar tantos premios como sea posible. Es quizás la descripción de adicción más realista y matizada que he visto en pantalla. Y mientras más atención reciba por la película, más gente verá la cinta, lo que, para mí es importante porque creemos en el mensaje: la adicción es una enfermedad, no es una elección.

Cualquier persona puede volverse adicta, no importa de qué origen cultural o socioeconómico provengas. La adicción afecta a todos por igual.

Qué nos puedes decir de tu padre, ¿cómo se sintió al verse personificado por Steve Carrell?

Él era un gran fan de Steve. Pasaron un tiempo juntos antes de que comenzara a filmar, y sé que mi padre estaba impresionado por lo amable, sensible y brillante persona que es.

¿Crees que la película representa exactamente lo que viviste con tu padre?

Lo creo, absolutamente, sobre todo a nivel emocional. Algunos de los hechos reales fueron cambiados, pero el sentimiento es el mismo.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que aún están lidiando con problemas de drogas?

La recuperación es totalmente posible. Se puede vivir una vida realmente plena, bella y feliz después de luchar contra la adicción. Pero la drogadicción es una enfermedad y necesita ser tratada como una enfermedad.

Por favor, pide por ayuda porque la verdadera ayuda está ahí fuera.

¿Y a los padres de estos chicos?

Cuiden de ustedes mismos. Sepan que no están solos. Y no se rindan. Puede tomar tiempo, pero es posible recuperar y sanar estas relaciones.

¿Sobre que trata 'High', el libro que escribiste conjuntamente con tu padre?

Es un libro para estudiantes de secundaria y jóvenes que responde sus preguntas sobre las drogas y la adicción. Esperamos que los padres y los niños puedan usarlo como un recurso juntos.

¿Aún estás escribiendo para '13 Reasons Why'?

Trabajé en la segunda temporada, pero no he regresado para la tercera.

¿Sabes de alguna novedad de la última temporada?

Realmente no he estado al día con ello, pero es un show tan popular. Es realmente increíble la cantidad de jóvenes que lo ven.

¿Cuales son tus siguientes proyectos?

Estoy desarrollando mi propio programa en Amazon. Y estoy escribiendo una adaptación de la película “Risa en la oscuridad” de Vladimir Nabokov, pero ambientada en el Hollywood contemporáneo.

Gracias por tu tiempo. Finalmente ¿qué podrías decirle al público de Perú antes de ver ‘Beautiful Boy’?

Sé que la película puede ser frustrante, porque nuestra experiencia lo fue por mis continuas recaídas, pero nuestra historia es la historia de muchas hogares que luchan contra la adicción. Es una película auténtica que realmente te muestra cómo es esta lucha y cómo afecta a todos tus seres queridos. Al final del día, ese amor que existe dentro de una familia nunca desaparece. Lo que es realmente hermoso, y estoy muy agradecido por ello.



*La cinta se estrenará el 21 febrero a nivel nacional.