Oscar 2019: ¿’La Favorita’ podría ganar a ‘Mejor película’? [VIDEO]

Título original: The Favourite

Dirección: Yorgos Lanthimos

Guion: Deborah Davis, Tony McNamara

Fotografía: Robbie Ryan

Reparto: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, James Smith, Mark Gatiss, Jenny Rainsford, Tim Ingall, Basil Eidenbenz, Timothy Innes, Jack Veal, James Melville, Hannah Morley, John Locke.

Trama:

Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra contra Francia. Una reina debilitada, Anne (Olivia Colman), ocupa el trono, mientras que su amiga Lady Sarah (Rachel Weisz) gobierna en la práctica el país en su lugar, debido al precario estado de salud y al carácter inestable de la monarca. Cuando una nueva sirvienta, Abigail (Emma Stone), aparece en palacio, su encanto seduce a Sarah. Esta ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad para regresar a sus raíces aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo de Sarah, Abigail empieza a acompañar con más frecuencia a la reina.

Crítica:

‘La Favorita’ ha roto los esquemas de la comedia tradicional y de época. Es una cinta obscena, pero a la vez de momentos tristemente tiernos. Una joya real en cartelera que llega gracias a sus múltiples nominaciones. Desde su director, guion, actuaciones, vestuario y fotografía todo encaja cual pieza de rompecabeza.

Yorgos Lanthimos es un director fuera de este mundo. Tiene un estilo propio narrando situaciones insólitas con un humor satírico y absurdo. Sus cintas anteriores son muestra de ello: ‘La langosta’ y ‘Canino’, denotan su talento en escenas provocativas e irreverentes. Todo un maestro.

En ‘La Favorita’, por primera vez, no se hizo cargo del guion ni de su proceso creativo, quizás sea la película más comercial dentro de su filmografía e irónicamente ha conseguido que la crítica unánimemente la declaren favorita dentro de las quinielas. Lanthimos logra que un libreto que pudo caer en la mediocridad se convierta en una pieza de arte en conjunto.

La película no busca darnos clases de historia, sino mostrarnos la psicología de los personajes y conocer sus emociones ante las eventualidades que se les presentan. Tienen personalidades ridículas, crueles y bizarras. Las protagonistas rozan con estas características, pero son quienes llevan la delantera, frente a todo un séquito que se convierten en simples espectadores de sus decisiones.

La banda sonora es todo un homenaje a la música clásica de Bach, Händel, Purcell y Vivaldi, cumple en transportarnos a la época donde se desarrolla la cinta. Una selección exquisita de la música barroca que es acompañada al final con la canción ‘Skyline Pigeon’ de Elton John. Lanthimos así de excéntrico es.

Es la primera nominación para Yorgos Lanthimos en una categoría que compite con consagrados directores como Alfonso Cuarón y Spike Lee. Si gana se haría justicia a todo un trabajo lleno de creatividad y originalidad; en caso no, este sería el comienzo para un director fuera de serie en un Hollywood que por fin reconoce su talento.

El elenco:

Las absolutas protagonistas, Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz son un triunvirato digno de ver. En cada una vemos clases de actuación constante en pantalla. Colman, se encuentra nominada a ‘Mejor actriz’; Stone junto con Weisz postulan a ‘Mejor actriz secundaria’ una jugada maestra hecha por la productora para que se encuentren en la terna de candidatas, pese que es más que obvio que su protagonismo es compartido.

Es un duelo de mujeres empoderadas que se sumergen en la lucha de mantener lo que creen y quieren merecer.

Olivia Colman es quién se lleva los laureles entre las tres, pero por muy poco. Su personaje de la reina Ana tiene varios matices, entre cómicos y dramáticos, que muestran el grado de versatilidad que tiene.

Respecto a las nominaciones de ‘La Academia’ las cosas se complican un poco para el trio. En la categoría a ‘Mejor actriz’ Glenn Close se está llevando la delantera en las quinielas, y Colman se va quedando relegada, más que todo porque los ‘Oscar’ tienen una deuda pendiente con Close (Siete veces nominada y nunca ha ganado).

Mientras tanto, en el apartado para ‘Mejor actriz secundaria’, nada está dicho, pero Regina King luego de que ganara por ‘If Beale Street Could Talk’ en los ‘Globos de Oro’ ha subido como la espuma dentro de las apuestas. De todas manera Emma Stone y Rachel Weisz siguen estando entre las favoritas.

Fotografía:

Por el lado técnico, Robbie Ryan es el encargado de la fotografía; suele adaptarse al estilo del director con quien trabaja, y en el caso de ‘La Favorita’ se camufla en lentes de gran angular para capturar la frialdad, el voyeurismo y el ambiente anacrónico que Yorgos Lanthimos quería reflejar.

Ryan utilizó el formato de película de 35 mm de Kodak para obtener la iluminación que contrasta con el interior de los palacios, la luz natural y aprovechar la luminaria de las velas en las noches. Filmar en celuloide le ha dado un halo de realidad al largometraje que plasma una historia de intriga, pasión, envidia y traición real, con total claridad.

Los majestuosos travellings y un gran angular nos brindan la sensación de encontrarnos encerrados ante un triángulo amoroso de personajes solitarios en grandes espacios.

Merecidísima nominación para Robbie Ryan, es bastante probable que pierda ante un Alfonso Cuarón que ha ganado todo, absolutamente todos los premios previos al ‘Oscar’ en esta categoría por su trabajo en ‘Roma’. Pero nunca se sabe, ‘La Academia’ suele sorprender.

Probabilidades para la estatuilla:

Actualmente ‘La Favorita’ arrasó en esta temporada de premios: Tiene un ‘Globo de oro’ por la actuación de Olivia Colman; En los Bafta obtuvo siete ‘máscaras’ doradas, entre ellas la de ‘Mejor película británica’, Rachel Weisz ganó a ‘Mejor actriz de reparto’ y ‘Mejor actriz’ para Colman; sus tres protagonistas estuvieron nominadas por el ‘Sindicato de Actores’; ganó 10 de los premios británicos al cine independiente; cuatro estatuillas en el ‘Festival de Venecia’ y está en la lista de mejores del año de casi todas las asociaciones de críticos de Estados Unidos.

Las 10 nominaciones de ‘La Favorita’ no son una exageración. Cada categoría está bien merecida desde: ‘Mejor Película’, ‘Mejor Director’, ‘Mejor Actriz’, ‘Mejor Actriz de Reparto’, ‘Mejor Guion Original’, ‘Mejor Fotografía’, ‘Mejor Diseño de Producción’, ‘Mejor Diseño de Vestuario’ y ‘Mejor Montaje’. Todas estás perfectamente justificadas.

¿Pero todo esto la podría convertir en la ganadora a ‘Mejor película’, y no solo en la favorita? - Pues, sí y no. Pese a que en Estados Unidos la cinta no ha ganado en la categoría principal, si lo ha hecho en el terreno internacional, y es una clara competidora ante la corriente marketera de ‘Roma’.

Del 1 al 10, tiene un merecido 9.