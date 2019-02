Shazam: la película tendría el cameo de un conocido superhéroe

Desde el año pasado se leían rumores del cameo que haría Superman en la película Shazam. Estos rumores se confirmaron luego, cuando Warner Bros. anunció que no había llegado a un trato con Henry Cavill.

Muchos creyeron que Cavill había renunciado al DC Universe luego de no aceptar lo que le ofreció Warner, algo que se desmintió meses después, cuando Cavill aseguró que seguiría interpretando al Hombre de Acero.

Sin embargo, a pesar que Cavill no aparecerá en Shazam, el sitio web Got This Covered, asegura que la cinta si tendrá el cameo del protector de Metropólis, pero de una peculiar manera.

Según indica el portal, la película Shazam tendrá el cameo de Superman, pero sin mostrar a Henry Cavill. ¿Cómo lograrán hacerlo?

Pues el sitio explica que en la escena final de la película Billy Batson llegará a su escuela como Shazam, para darle gusto a su hermano adoptivo, Freddu Freeman, quien quiere demostrar a sus compañeros de colegio que conoce a Shazam.

Es ahí que el héroe dirá que ha traído a un amigo y presenta a Superman, pero solo se le mostraría parte del cuerpo y la cámara evitaría enfocar el rostro.

Para esto la producción usará a un doble de cuerpo, es cierto que es una solución al problema pero quizá a muchos fanáticos del Hombre de Acero no les agrade la idea. Por ahora esto es solo un rumor y o está confirmado.

Shazam se estrenará el 5 de abril de 2019 y está dirigida por David F. Sandberg y protagonizada por Zachary Levi y Asher Angel.