Gotham: Fox reveló cómo lucirá Batman para el final de la serie [VIDEO]

Gotham está emitiendo los capítulos de la temporada final de la serie, es por eso que en una presentación ante la Asociación de Críticos de Televisión, la cadena Fox dio a conocer un primer acercamiento al final de la historia, la misma que logró adaptar libremente la historia de origen de Batman.

Lastimosamente la imagen no se dio a conocer de forma pública, porque solo estuvo para los presentes, pero se dieron a conocer detalles sobre lo que veremos en el final de temporada y serie de la historia televisiva del hombre murciélago para esta versión.

El editor de Gamespot, Chris Hayner, fue el encargado de revelar estos detalles, afirmando que “pudimos ver el primer material filmado de Batman en el final de la serie, junto a un Pinguino y Acertijo de traje completo”, escribió.

Además, el reportero afirmó que la cadena también explicó que el actor David Mazouz, que interpreta al joven Bruce Wayne, “hizo algunas cosas en el traje. La cara bajo la capucha es él y escucharemos a su Batman gruñir, pero el Batman es construido sobre alguien que es de más de 1 metro 80 de altura”, destacó.

Is it David in the suit in the series finale? "Yes and no." They said he's done some stuff in the suit. The face under the cowl is him and we'll hear his Batman growl. But the Batman is built on someone over 6 feet tall. #TCA19