Nicky Jam es el nuevo rival de Will Smith en "Bad Boy 3" [VIDEO]

Nuevamente aparecerá en la pantalla grande y no en cualquier película, sino en la legendaria saga de “Bad Boys 3”, Nicky Jam regresa a su faceta de actor dando vida a uno de los próximos enemigos que deberá enfrentar a Will Smith y Matin Lawrence. La cinta es una de las más esperadas.

El intérprete de reggaetón, se unirá al elenco y tendrá como compañeros de rodaje a Vanessa Hudens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio, DJ Khaled y Paola Nuñez, según informó el portal ‘Variety’.

La fecha de estreno de “Bad Boys 3” o “Bad Boys for Life” será en enero de 2020, donde contará con los mismos actores de las primeras películas, con sus mismos roles como agentes del orden. El director que llevará la batuta en este proyecto es Michael Bay, quien también dirigió las dos anteriores.

Como se recuerda, Nicky Jam debutó en el cine participando en la película de género acción “xXx:Return of Xander Cage” junto al reconocido actor Vin Diesel.

Asimismo, el intérprete de ‘Equis’ participó en su serie biográfica de Netflix “Nicky Jam: El ganador”, una de las producciones más vistas en los últimos meses en la plataforma Streaming.

Esta no sería la primera vez que Will Smith y Nicky Jam trabajarán juntos. En el Mundial Rusia 2017 interpretaron el tema oficial de la copa del mundo, ‘ Live it Up2 junto a la cantante Era Istrefi. El videoclip de esta canción contó con la participación exclusiva de Ronaldinho y suma más de 158 millones de reproducciones en YouTube.