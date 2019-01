Detective Pikachu: Se filtra la identidad del posible villano para la película

Sin duda alguna, una de las películas más esperadas por los fanáticos del cine y el anime es la de ‘Pokémon: Detective Pikachu’, que está programada para estrenarse dentro de apróximadamente 4 meses. Hasta el momento no se conoce mucho de la trama ya que el tráiler que fue revelado no nos explica mucho de la historia y se centra más en la apariencia de los pokémon, pero tal parece que la información sobre el posible villano ha salido a la luz.

Esta nueva entrega que estará protagonizada por Justice Smith y Ryan Reynolds (cómo Pikachu), nos dará un vistazo a como serían los pokémon si existieran en nuestro mundo, si bien es cierto no se sabe mucho aún de este film, el portal ‘We Got This Covered’ ha hecho una publicación afirmando saber quien podría ser el villano para esta película.

El villano a quien se hace mención no es nadie nuevo, es más, se trata de uno de los más clásicos de la franquicia, nos referimos al conocido Mewtwo, el mismo que se presentó como villano en la primera película animada de pokémon que fue estrenada en el año 1998.

Un artista en Instagram de nombre ‘Rafa Grassetti’ ilustró como se podría ver Mewtwo en esta nueva película.

Según indica el portal web, la película mostrará lo que ya conocemos, el origen de Mewtwo y el como nació su odio hacía los humanos, pero no es solo eso, sino que también se menciona a un villano humano quien intenta controlar al pokémon ¿Se tratará acaso de Giovanni y el equipo Rocket?

Poner a este clásico pokémon, podría ser toda una estrategia comercial, que encajaría a la perfección con el próximo estreno de la película ‘Pokemon the Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution’, ya que al parecer se trata de atraer la atención hacía este personaje por todos lados.

Mira aquí el tráiler de la próxima película Detective Pikachu