La producción del remake de 'Las Tortugas Ninja' comenzaría este año [VIDEO]

Las Tortugas Ninja empezaron su historia en el año 1984, gracias al trabajo que realizaron Kevin Eastman y Peter Laird, pero desde ese entonces, han estado muy involucrados en adaptaciones tanto cinematográficas, como las de la pantalla chica, y siguiendo con esa línea, todo hace indicar que se seguirá haciendo por un tiempo más.

Por medio de una información del portal Variety, Paramount Pictures se encontraría desarrollando una nueva entrega de los héroes anfibios, pero se trataría de un remake, tras lo visto en las cintas homónimas de 2014 y 2016.

Esta noticia no es algo novedoso para sus seguidores, sino por el contrario, confirmaría los rumores que se dieron a conocer en junio pasado. Los encargados de esta nueva cinta, serían otra vez Michael Bay, Andrew Form y Brad Fuller, permitiendo que Form, quien estará involucrado con su compañía Platinum Dunes, confirmara dicho proyecto.

“Estamos reiniciando Las Tortugas Ninja en Paramount. La producción estaría apuntada hacia fin de año”, fue lo que dijo Form durante la pasada gala de los Critics Choice Awards.

La cinta, representa la séptima que cuente con Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello desde que debutaran en la pantalla grande en el año 1990. Aunque la última estrenada, Out of the Shadows, resultó ser una gran decepción tanto para la crítica, como para la taquilla.