Spider-Man Far From Home: Revelan póster oficial de la secuela del arácnido [FOTO]

La espera desespera. Una de las próximas películas de Marvel a estrenarse ha lanzado su póster oficial. ¿De cuál estamos hablando? Del amistoso vecino, Spiderman. El arácnido, que será interpretado por Tom Holland, llegará a nuestros cines el próximo julio del presente año.

El título será Spider-Man Far From Home y, hasta el momento, no se han podido ver ningún tipo de tráilers, salvo imágenes sueltas y una pequeña sinopsis. Así mismo, aún se desconoce si este filme estará ubicado antes o después de Avengers Endgame.

En el póster oficial aparece Spider-Man con un fondo blanco y el logo de la película, así como una parte del nuevo traje que portara en esta ocasión. Los usuarios de las redes sociales comenta que, al revelarse esta imagen, el tráiler estaría muy cerca de llegar, debido a que Marvel suele trabajar de esa manera.

Lo poco que se puede conocer de esta segunda entrega es que aparecerá Nick Fury reclutando a Spider-Man, quien se encuentra de viaje en Europa junto a todos sus amigos. Al parecer, habrán varios enemigos que controlan los elementos naturales (fuego, aire, agua y viento) que están haciendo desmanes en varias ciudades.

Jake Gyllenhaal entrará en escena y tendrá un rol importante, sin embargo, uno muy diferente a lo conocido en los cómics: Misterio. En las historietas este es un enemigo del héroe arácnido, mientras que en esta película será un ayudante de Nick Fury y SHIELD.

En esta publicación podrás ver el vistazo a Misterio, así como al póster oficial de Spider-Man Far From Home.