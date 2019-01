M. Night Shyamalan confirma lo que hará después del estreno de Glass con la franquicia

Falta menos de una semana para el esperado estreno de Glass, la tercera y final entrega de la llamada “Trilogía de Superhéroes” del director M. Night Shyamalan. El universo de estas películas, abarca Unbreakable (El Protegido - 2000) y Fragmentado (2017), incluso hay algunos que consideran la primera entrega como su mejor obra.

En una entrevista que brindó al medio Vulture, el director confirmó que no está en sus planes seguir expandiendo el universo de los humanos superpoderosos a más de tres películas, por lo que considera que esta sería la entrega final, pese a que la historia podría dar para unas cintas más.

Con respecto a los universos cinematográficos extensos, Night Shyamalan dijo lo siguiente: “No son interesantes para mi. No hay peligro en eso. O no hay suficiente peligro, dejémoslo así. Tengo los derechos de secuela de la mayoría de mis películas, principalmente para no hacerlas”.

Pero no fue lo único que dijo, porque también señaló que en un principio, “El Protegido” y “Fragmentado” estarían mucho más conectadas, ya que en la primera cinta pensó concretar una escena en que David (Bruce Willis) tendría un encuentro con ‘La Bestia’ en una estación de tren. Pero luego, fue descartado por el mismo Director.

“Una vez que presentas a las chicas secuestradas, hay un reloj que no permite la amplitud del desarrollo del personaje que quería hacer en ‘El Protegido’, con David, su esposa y su hijo”, fue lo que dijo al respecto.