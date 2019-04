Avengers 4: CEO de Marvel revela curiosa estrategia para evitar spoilers

Como es sabido, el estreno de Avengers: Endgame es uno de los eventos más esperados del 2019, ya que nos permitirá saber qué pasará con nuestros superhéroes favoritos tras los eventos de Avengers: Infinity War.

En ese sentido, Marvel al parecer ha ejecutado todo un plan de acción para evitar los spoilers y las filtraciones antes de la fecha de estreno. En la última ceremonia de los Globos de Oro uno de sus directivos habló sobre las medidas que han tomado.

El CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, se refirió al 'plan contra los spoilers' e indicó que al parecer los fans solo verán los primeros 15 a 20 minutos de Avengers: Endgame.

"Diría que es cierto. Como fue el caso con muchas de nuestras cintas, esta en particular, será capaz de generar mucha emoción sin revelar uno de los muchos, muchos secretos. Creo que el equipo de marketing de Disney es el mejor del mundo y podremos lograrlo", señaló Feige ante la prensa.

Las declaraciones de Feige encajan con las acciones detrás tráiler. Como se recuerda, los 2:26 minutos compartidos por el estudio responsable fueron muy criticados por los fans, quienes indicaron que no 'tuvieron la suficiente información' para saber qué pasará en la cinta.

Feige indicó que su 'plan anti spoilers' va más allá de los tráilers y que se centrará también los juguetes oficiales para así evitar algún tipo de adelanto.

Pero como si esto fuera poco, Marvel tendrá que vigilar también a sus estrellas. Actores de la talla de Tom Holland y Mark Ruffalo, son conocidos por filtrar informaciones claves de la historia.

Marvel Studios president Kevin Feige on when #AvengersEndgame got its title, how #CaptainMarvel is looking, the Disney-Fox merger, and more from the #GoldenGlobes red carpet pic.twitter.com/pSE7lgNM4U