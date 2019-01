Consigue todos los posibles finales de Black Mirror: Bandersnatch en Netflix

Black Mirror: Bandersnatch cuenta la historia de Stefan Butler, un joven que decide crear un videojuego a partir de la novela del mismo nombre. La película, el juego que desarrolla el personaje principal y el libro tienen la misma modalidad de “crea tu propia historia”.

Es por este motivo que, dependiendo de las elecciones que tomes, podrás cambiar el futuro de Stefan. Como la mayoría de capítulos de Black Mirror, en Bandersnatch también abundan los finales “tristes” o “malos”. Los fanáticos ya crearon diagramas para ayudar a los demás. Advertencia: contiene spoilers.

Final 1: Bandersnatch es un desastre y obtiene 0 estrellas

Este es el primer final que se puede conseguir a los poco minutos de iniciar la película. Si es que decidiste que Stefan cree el juego en las oficinas de Tuckersoft entonces es una “mala decisión” tal como lo dice Colin Ritman.

Final 2: La computadora se destruye y el videojuego se pierde para siempre

No es bueno gritarle a tu padre, pero en esta ocasión es necesario si no quieres que todo tu trabajo se pierda. No es exactamente un final, ya que tendrás la opción de volver a elegir.

Final 3: Stefan muere

La psicodélica escena cuando Colin y Stefan toman ácido tiene un trágico final sea cual sea el final que escojas. Si decides que Stefan salte por el balcón, entonces morirá. El juego no tiene calificación y es “terrible”.

Final 4: Bandersnatch es un fracaso

Si es que decides tomar las pastillas, entonces Stefan estará en modo “zombie” mientras desarrolla el juego. Lo completará, pero será un fracaso y obtendrá 0 estrellas.

Final 5: La computadora se destruye, otra vez

Entre destruir la computadora y golpear tu escritorio, mejor ve por la segunda opción. Como el segundo final, no es exactamente un game over y tendrás la opción de elegir nuevamente.

Final 6: Stefan viaja en el tiempo y muere.

Tal vez sea el final más melancólico. Si insertaste en la máquina el código TOY recuperarás el conejo de peluche de Stefan. Volverás a la escena en la cual Stefan y su madre están en la habitación, solo que esta vez el niño encontrará su peluche. De todas formas perderán el tren y tendrán que tomar el de las 8:45. ¿Decidirás ir con ella a pesar de saber que la muerte es inevitable?

Final 7: ¿Mike?

Stefan fue en todo momento un actor que se olvidó de la realidad. Cuando te estés comunicando con él a través de la computadora y presionas Netflix, tendrás la opción de pelear con la psicóloga o escapar por la ventana

Final 8: Pelea con la psicóloga

Cuando tienes la opción de escapar por la ventana o luchar contra la doctora, una épica batalla tomará lugar dentro del consultorio. No es considerado un final exactamente, pues podrás regresar y tomar otra elección para así terminar Bandersnatch.

Final 9: Stefan va a la cárcel y Bandersnatch recibe 2.5 estrellas

Existen varias formas de obtenerlo. La primera es que al mostrarle “P.A.C.S.” a Stefan en su computador él se volverá completamente demente. Luego de asesinar a su padre intentará llamar a su doctora.

Pero, ¿cuál es el número?

Como ella lo dijo, él siempre lo supo, pero no importa si presionas los dígitos correctos (20541) o te equivocas, Stefan irá a prisión.

Final 10: A la cárcel y no hay videojuego

Si es que le muestras el extraño símbolo con el que el autor del libro Bandersnatch, Jerome F. Davies, estaba obsesionado, habrá dos opciones. Puedes matar a tu papá o no. Si lo asesinas y entierra su cuerpo no importa las decisiones que tomes, su cadaver será encontrado.

Final 11: ¡El juego es un éxito! Bandersnatch consigue la máxima calificación

Para muchos fanáticos de Black Mirror, este es el mejor final de la película de Netflix y para muchos el “verdadero”. Si decides que Stefan asesine a su padre y en lugar de enterrarlo lo descuartizas, entonces tendrás tiempo para terminar el juego. Pero como él personaje de Peter Butler no puede desaparecer como si nada, Stefan irá a la cárcel y el juego dejará de ser vendido debido a la terrible historia detrás de este.

¿Recuerdas a la bebé de Colin Ritman? Pearl creció y es una fanática de los videojuegos como su padre. Ella intentará revivir Bandersnatch y presentará los mismos patrones que el personaje principal tuvo a lo largo de la película. ¿La historia está condenada a repetirse?