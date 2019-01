Netflix: muestran imágenes del monstruo de Bird Box [FOTOS]

Bird Box es una de las muchas películas exitosas de la plataforma de streaming, Netflix. La cinta cuenta la historia de un mundo devastado por una ola de suicidios que ocurren al ver a una criatura.

Sin embargo, este fue el gran misterio que trajo la película protagonizada por Sandra Bullock, ya que muchos espectadores se preguntaron cuál es el aspecto de estos misteriosos monstruos.

Días atrás, Bullock había dado algunos detalles que describían a las criaturas, a las que describió como un hombre verde con una cara de bebé horrible".

"Era como una serpiente, y yo pensaba: 'No quiero verlo cuando sucede por primera vez. Solo tráelo. Hagamos la escena'. Me giro y él está así (gruñéndome). Me está haciendo reír. Era solo un bebé largo y gordo”, declaró la actriz de 54 años al portal BloodyDisgusting.

Muchos no se imaginaron como sería un monstruo con cara de bebé. No obstante, se publicó una serie de imágenes que muestran el proceso de maquillaje de la enigmática criatura.

El encargado de publicar las fotografías y de realizar el maquillaje fue el artista de efectos visuales Howard Berger. Según contó el guionista Eric Heissere, la idea inicial era incluir una escena en la que la criatura se les aparezca a Malorie, personaje que intepreta Sandra Bullock.

En la descartada escena, Malorie se encontraría con un hombre con piel de serpiente y cara de bebé, pero que el efecto causado por el monstruo no fue el esperado.

A continuación, te dejamos con la imagen ¿La criatura te causa gracia o te parece aterradora?