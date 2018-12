Mira el aterrador tráiler de Us, lo nuevo de Jordan Peele [VIDEO]

Luego del éxito conseguido por 'Get Out' (2017), el creativo Jordan Peele no se queda con los brazos cruzados y hace poco estrenó el tráiler de su nueva cinta de horror, titulada 'Us'.

El adelante ha conseguido atraer la atención de los fanáticos de las películas de suspenso y horror, quienes creen que será otro éxito tanto de crítica y comercial.

'Us', cuenta la historia de una familia afroamericaca que se dirige a su casa de playa a disfrutar unas merecidas vacaciones. Sin embargo, todo saldrá mal al encontrarse con un grupo de personas que son físicamente idénticos a ellos.

Peele se animó a explicar de qué va su nuevo trabajo cinematográfico: "Al contrario que Déjame salir, esta película no es sobre la raza. [...] En realidad es sobre el hecho de que nosotros somos nuestros peores enemigos. He dedicado gran parte de mí mismo a crear una mitología de terror, un nuevo monstruo. Es el trabajo del amor".

La película está protagonizada por Lupita Nyong'o, Winston Duke y Elisabeth Moss y llegará a las salas de cine el 22 de marzo del 2019.



A continuación, los dejamos con el tráiler que ha sido publicado en YouTube y ha conseguido miles de visitas por los usuarios de la plataforma.