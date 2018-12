Freddy Krueger volvería en remake de Pesadilla en Elm Street [VIDEO]

Han pasado 8 años desde que se estrenó el nefasto remake de Pesadilla en Elm Street, protagonizado por Jackie Earle Haley (Watchmen), el cual decepcionó más de un fanático de Freddy Krueger.

Por tal motivo, New Line Cinema descartó realizar una continuación de aquel remake. Sin embargo, el éxito de ‘La Noche de Halloween' hizo cambiar de opinión a los ejecutivos de la conocida productora.

A pesar que por el momento están centrados en el universo de 'El Conjuro', las declaraciones que soltó David Leslie Johnson-McGoldrick (guionista de 'El Conjuro 2') a GameSpot, hacen creer que el retorno de Krueger se hará realidad.

"Va a pasar. Nada está en marcha todavía. El universo 'The Conjuring' es lo primero y más importante en el género de terror para New Line Cinema, pero todo el mundo quiere volver a ver a Freddy, así que es inevitable que vuelva en algún momento", manifestó Johnson-McGoldrick.

Esto se sumaría a la noticia de la nueva versión de 'Viernes 13', a cargo de la productora de LeBron James y la adquisición de los derechos de la 'Matanza en Texas' por parte de la productora Legendary.

Por el momento, la actriz Heather Langenkamp (Nancy Thompson en la película original de Pesadilla), ha comentado que le gustaría repetir el papel.

"Estoy aquí sentada como cualquier otra scream queen de Hollywood, con la esperanza de que revivan mi franquicia", declaró Langenkamp a un medio estadounidense.

Esto se suma el mismo año en que Robert Englund volvió a ponerse el maquillaje y su guante con cuchillas para un episodio de 'Los Goldberg', una comedia familiar de ABC ambientada en los 80. ¿Será acaso un indicio del remake?

#TheGoldbergs Halloween episode this year is going to be a NIGHTMARE! @RobertBEnglund will guest star as the one and only Freddy Krueger! pic.twitter.com/JduaQYqeiP