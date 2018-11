Avengers: lanzan impresionante imagen de Super Skrull

Capitana Marvel está a meses de estrenarse (marzo 2019), por tal motivo muchas personas continúan con las especulaciones de quién será el supervillano, aunque muchos aseguran que el temible Super Skrull es el elegido.

Para que la angustia no sea larga y los fanáticos de Marvel no desesperen, Raf Grasseti (director artístico del último God of War) se animó a crear un diseño del emblemático villano y lo publicó en su cuenta de Instagram.

En el pie de la foto puede leerse: "Lo estoy pasando bien experimentando con algunos diseños de los cómics Annihilation”. Además, indicó que se siente emocionado por el próximo estreno de la película 'Capitana Marvel' y las próximas producciones de Marvel.

A pesar que Marvel confirmó la aparición de la raza Skrull como los posibles antagonistas de la película, no aceptó la aparición del Super Skrull, distintos artes conceptuales mostraban la posibilidad de que este aparezca en la película de Carol Danvers.

Ben Mendelsohn, el actor que interpreta a Talos, un líder Skrull declaró en una entrevista: “hay que tener más cuidado con Carol que con los kree”.

Además, dijo que en la película la Capitana Marvel es un gran obstáculo para la sociedad skrull y que por eso los alienígenas están convencidos de querer eliminarla.

¿Quién es Super Skrull?

El personaje fue creado en 1963 por los desaparecidos Stan Lee y Jack Kirby e hizo su primera aparición en el cómic Fantastic Four # 18.

Con respecto a los superpoderes que tiene el personaje, el Super Skrull tiene la habilidad innata de su raza de poder cambiar de forma, pero gracias a los experimentos de los científicos Skrull el personaje tiene las habilidades de Los 4 Fantásticos a nivel desarrollado.