Star Wars: Princesa Leia tendrá una emocionante despedida en el Episodio IX [FOTOS]

A casi dos años del fallecimiento de la actriz Carrie Fisher, muchos fanáticos de Star Wars aseguraban que la última aparición de la Princesa Leia, personaje que interpretaba la actriz, sería en la octava película de la saga.

Sin embargo, esto no es cierto ya que la Princesa Leia tendrá una importante participación en Star Wars: Episodio IX que marcará el final del querido personaje.

Así lo aseguró el actor Oscar Isaac, quien da vida al piloto de la resistencia Poe Dameron. Este declaró que, en la nueva película de la saga, Leia se despedirá de una manera emocionante que servirá a la vez como un homenaje a la desaparecida actriz Carrie Fisher.

“Es extraño estar en el set y hablarle a Leia cuando Carrie no está. Definitivamente hay un dolor en eso… (pero la película) resuelve el increíble personaje que creó Carrie de una manera realmente hermosa”, indicó Isaac.

El director J.J Abrams hará realidad la aparición de Leia Organa en el Episodio IX, con el material filmado por Fisher que fue descartado para las películas The Force Awakens y The Last Jedi.

¿Cuándo se estrena Episodio IX?

Star Wars Episode IX: (todavía sin título) llegará a las salas de cine el 20 de diciembre de 2019.

La dirección estará a cargo de J.J. Abrams, quien iba a tomar la silla de director era Colin Trevorrow (Jurassic World), pero Lucasfilm prescindió de sus servicios en setiembre del 2017 debido a diferencias creativas.