Stan Lee: se reveló que genio de Marvel creó un último superhéroe junto a su hija

Stan Lee, legendario artista detrás de Marvel, demostró como la edad no es impedimento para seguir haciendo lo que más te gusta. El portal estadounidense TMZ reporta que su hija Joan Lee estuvo trabajando con él en un nuevo superhéroe.

JC, como también es conocida en la industria del entretenimiento, afirmó que su padre estaba ayudándola a crear un personaje en secreto llamado ‘Dirt Man’. Ella también aseguró que continuará el proyecto hasta el final, por lo que es posible verlo en unos cuantos meses más.

Joan Lee mencionó que su padre la apoyó en la creación del personaje hasta su último fin de semana con vida. Si bien no quiso revelar los poderes de 'Dirt Man', aseguró a los fans que pronto será conocido a través de cómics y en la pantalla grande.

Si bien la hija de Stan Lee no quiso dar mayores detalles del último trabajo de su padre, aseguró que el nuevo integrante, posiblemente del mundo Marvel, es fascinante: “Yo dije no acero, ni ruido, nada de eso. Bajemos y ensuciémonos, hagamos lo que está pasando con el amor. Hagamos Dirt Man. Es muy interesante y aún no está terminado”. Fanáticos tendrán que tener paciencia para ver el último trabajo del miembro ilustre del mundo del cómic.

Stan Lee, el cerebro detrás de Marvel Comics, murió a los 95 años de edad debido a problemas de salud. El portal internacional TMZ informó que fuentes allegadas a la familia indicaron que la mañana del lunes una ambulancia llegó a su casa de Hollywood Hills para trasladarlo al Centro Médico Cedars-Sinai, donde finalmente falleció.