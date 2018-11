Impactante adelanto de 'Game Of Thrones' revela la fecha de su estreno [VIDEO]

'Game Of Thrones' es considerado como un fenómeno mundial a raíz de su atrapante historia basada en la saga de libros de George R.R. Martin y una increíble producción, la cual cuenta con millones de fans en el mundo, quienes esperan con ansias su última temporada. Hoy fue HBO la que terminó confirmando la fecha de estreno.

Como se recuerda, la serie finalizó la séptima temporada con una increíble manifestación de poder de los caminantes blancos, quienes lograron destruir la gran barrera que los separaba de los siete reinos gracias a un dragón resucitado que cayó cuando fueron a rescatar a Jon Snow.

La octava temporada sería la última de la serie, por lo que la expectativa es mayor. Sus actores dejaron en claro que se trata de la mejor de todas y contará con épicas peleas que definirán el futuro de los personajes principales que han logrado sobrevivir.

Ahora la espera terminó y la fecha oficial para el impactante estreno fue revelada en un reciente vídeo en la cuenta principal de Juego de Tronos de Twitter, donde en una corta cinta de 30 segundos se revivieron los épicos momentos de las anteriores 7 temporadas, pero lo mejor vino al final al confirmarse la fecha de estreno.

Será en abril del 2019 el mes donde los millones de fans en el mundo conocerán qué pasará en 'Game Of Thrones' . “Cada batalla. Cada traición. Cada riesgo. Cada pelea. Cada sacrificio. Cada promesa. Cada muerte… lo es todo. #ForTheThrone”, indica en la cinta lo que ha sucedido en los últimos siete años de la historia.

