Pokémon: Descubre el libro de cocina con el que podrás preparar platillos inspirados en personajes [FOTOS]

No hay duda que cada día se suman a la fila de los fanáticos de la franquicia Pokémon, más y más personas, quienes no ocultan sus deseos por poder estar un poco más cerca de los personajes que tanto quieren, es por eso que desde The Pokémon Company, se lanza cada cierto tiempo merchandising que logra calmar esas ansias que sienten los miles de fanáticos al rededor del mundo.

En esta ocasión, se ha presentado un nuevo y curioso libro que definitivamente captará la atención de los seguidores de Pokémon, pero también de aquellos que disfrutan del maravilloso mundo de la cocina.

PUEDES VER

Cuando de vender cosas se trata, es bien sabido que todo aquello que tenga que ver con Pokémon o con Pikachu para ser más específicos, es un sinónimo de ventas aseguradas, por eso se espera que este nuevo libro de comida vaya a ser un éxito entre los miles de fanáticos de todo el mundo.

Esta publicación lleva por nombre ‘El libro de cocina Pokémon: Recetas fáciles y divertidas’, ya se ha revelado que este libro cuenta con mpas de 30 recetas fáciles de preparar y que a los fanáticos de la franquicia les va a encantar.



Portada del recetario Pokémon



Interior del recetario Pokémon

En imágenes se puede ver que la foto de la contraportada nos indica lo siguiente:

“Crea deliciosos platos que se parecen a tus personajes Pokémon favoritos, desde postres hasta pizzas, con más de 35 recetas fáciles y divertidas. Prepare un rollo de sushi de Pokéball, ramen de Pikachu o puré de patatas Meowth para su próxima fiesta, actividad de fin de semana o fiambrera con energía.”