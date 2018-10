Conoce las reacciones del elenco original de Sabrina sobre la nueva serie [VIDEO]

Los protagonistas de Sabrina la Bruja Adolescente, la famosa serie de los noventa, se dieron tiempo para realizar una videoreacción sobre el reboot estrenado en Netflix hace unos días.

Melissa Joan Hart (Sabrina), Nate Richert (Harvey), Beth Broderick (Zelda) y Caroline Rhea (Hilda), aparecen en el video, dando sus opiniones y comparándola con la serie original.

Como se sabe 'El Mundo Oculto de Sabrina’ tiene una estética más oscura, acercándose al género del terror, a comparación de la serie original, la cual era una sitcom, ligera y con gags clásicos de la década de los noventa.

Aunque el reparto original le da visto bueno a la nueva serie, todos coinciden en que es más aterradora que la anterior, comentarios como: "No me gusta la música de miedo" o "da mucho miedo, no creo que pueda verla sola”, se escuchan entre los actores Beth Broderick y Caroline Rhea.

"No voy a dejar que mis hijos la vean, es probable que esta versión les guste más, pero no les diré que que existe por el momento", indica Hart. Mientras que Broderick dice que "es muy intrigante. Muy Oscura y diferente".

Sabrina la Bruja Adolescente, tuvo siete temporadas que se emitieron entre 1996 y 2003. La comedia cuenta la historia de una joven que descubre que tiene poderes mágicos, gracias al linaje de brujos en la que pertenece su familia.

Su tías, quienes también son brujas, le enseñan cómo usarlos. A diferencia de El Mundo Oscuro de Sabrina, que se aleja de la comedia y se centra en el terror. A continuación los dejamos con el video publicado en YouTube.