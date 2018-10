"La casa de papel": Denver realiza impactante revelación y fans quedan en shock [VIDEO]

"La casa de papel" está próximo a su tercera temporada y Denver nos adelanta lo que pasó en la producción de Netflix. El joven avezado no estaría enfadado, sino frustrado porque las cosas no se dieron como él quería.

Denver confesó que, pese a las tensiones vividas en la "Fábrica Nacional de Moneda y Timbre", la historia con Mónica fue lo más bonito que le haya ocurrido en mucho tiempo dentro de su caótica vida en la trama de la producción de Netflix.

"Lo que sentí con Mónica fue más bonito que todo el dinero que hicimos", reveló Denver de "La casa de papel" en una reciente entrevista para Antena 3.

Además, el integrante de los atracadores en "La casa de papel" indicó que el trabajaba como striper y que las mujeres se lo rifaban.

"Yo era gogo, a mí se me rifaba", adujo Denver para defender que lo que hubo entre él y Mónica no fue parte del 'Síndrome de Estocolmo' que padece la trabajadora, sino que sucedió algo real mientras estuvo en la "Fábrica Nacional de Moneda y Timbre".

"Ella me abrazó porque había amor. ¿Ella te dijo que yo la forcé?. Ya sé que le pegué un tiro en la pierna, no es tan raro lo que pasó porque yo tan feo no soy", explicó Denver en la segunda parte del video exclusivo de "La casa de papel".

Por su parte, Mónica confesó que a pesar de haber sido una rehén aprendió muchas cosas de los atracadores y sobre todo una buena lección de vida sin pensar mucho en el futuro.

"Denver me ha enseñado a atreverme sin pensar en el futuro", manifestó la actriz de "La casa de papel" sin dejar de omitir que un inicio la situación le abrumó tanto que pensó en que nunca podría sobrevivir.

Entrevista exclusiva del actor de "La casa de papel"