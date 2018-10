Spiderman: filtran fotos con Nick Fury y fanáticos enloquecen [FOTOS Y VIDEO]

Spiderman Far From Home, se encuentra en etapa de producción y desde hace un par de semanas las filtraciones a través de Twitter se están haciendo costumbre.

Primero le tocó el turno a Mysterio, luego el nuevo traje que lucirá el trepamuros, ahora el protagonista es Nick Fury a quien se le ve manejando un bote que tiene a Spiderman como copiloto.

Las imágenes fueron captadas en Italia, para ser exactos en Venecia, lugar en donde Tom Holland se encuentra grabando la esperada película.

SpiderMan & Nick Fury were found on a boat together on the set of Spider Man #FarFromHome in Venice a few days ago pic.twitter.com/78X0JQ56Zv