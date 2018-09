X-Men: ¿Quién morirá en 'Dark Phoenix'? [FOTO]

El reciente video del tráiler publicado por Fox acerca de la última entrega de X-Men, 'Dark Phoenix', mostró varios momentos impresionantes en el que una de las mutantes más poderosas, Jean Grey, despliega todas sus habilidades.

De acuerdo con una de las escenas que se observan en el esperado adelanto de la película, un entierro con diversas flores encima enlutará al equipo dirigido por Charles Xavier. Además, no solo él está presente en la ceremonia fúnebre, sino que también lo acompañan Cíclope, Bestia y Tormenta.

Hasta el momento, los fans han quedado muy entusiasmados por las imágenes reveladas y ya van más de un millón de visualizaciones en YouTube. Además, han especulado sobre quién podría ser el mutante que perezca ante el poder de la telépata.

Entre ellos figura el de Quicksilver, interpretado por Evan Peters. Una de las principales razones que lo señalan como la víctima mortal es que no haya aparecido en la primera y original trilogía así como la del final de Days of the future past. En esta nueva entrega, ahora los mutantes se enfrentarán a la inestabilidad y poderío de Jean Grey, quien estará del lado de Magneto, pero poniendo en aprietos a todos.

Otra de las que figuran entre las que pueden morir en esta entrega de Marvel y Fox es Mistique, quien tuvo una estrecha relación con el profesor X y Magneto. Cabe resaltar que la cinta estaba programada para el 2 de noviembre del 2018, sin embargo, se optó por grabar de nuevo algunas escenas y su fecha de estreno se cambió para el 14 de febrero del 2019.