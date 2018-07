Douglas: “Es halagador que las nuevas generaciones vean mis películas” | VIDEO

Marvel ha sabido ganarse a sus fanáticos en estos últimos años, no solo con sus ya conocidos comics, sino con las adaptaciones cinematográficas que vienen teniendo cada una de las ficciones.



Con varios actores que apuestan por interpretar a uno de sus personajes, fue una sorpresa para muchos que el veterano actor, Michael Douglas, aceptara ser parte, directa o indirectamente, del grupo de superhéroes en la pantalla grande con su paso en “Ant-Man and The Wasp”.

El intérprete, de 73 años, volverá a darle vida al Dr. Henry Pym, Ant-Man original, en la segunda cinta de esta franquicia. Por su fama y sobre todo por lo versátil que ha sido su carrera, Douglas ha sabido ganarse el corazón de los fanáticos.



En las promociones de “Ant-Man and The Wasp”, Douglas ha resaltado la reconexión que ha tenido con el espectador; y sobre todo, con los fans que siguen vivamente el trabajo de Marvel en el cine. “Hay todo un nuevo grupo de fans” afirmó.



“Tengo toda esta nueva generación de fans de menos de 15 años de edad que nunca antes pudieron ver mis películas porque son todas para mayores de 17, que me llaman: “¡Hola, Hank Pym!” Es halagador ver a todo este nuevo grupo de seguidores. A lo largo de toda mi carrera he realizado películas contemporáneas: comedias, dramas, etcétera. Así que meterme en este otro mundo, el reino cuántico, donde todo es posible... es un viaje. Y lo he disfrutado”.



Douglas, quien tiene un papel central en esta cinta, no llega a solo a esta nueva entrega; quien se suma a esta historia es la no menos famosa Michelle Pfeiffer. La actriz le dará vida a Janet, esposa desaparecida de Hank Pym. El actor está fascinado con su personaje.





“Es fabuloso. En la primera ANT-MAN, hay un flashback de cuando era 30 años más joven. Es realmente genial. Sería maravilloso ahora poder interpretar con Michelle Pfeiffer como nos veíamos 30 años atrás. ¿A quién no le gustaría eso?” comentó.

Douglas, quien ha trabajado con un innumerable número de actores de la industria, no dudó en resaltar la personalidad y el compromiso de Paul Rudd al momento de darle vida a “Ant-Man”.



“Paul es una persona adorable, cálida y generosa. Y eso aflora en sus interpretaciones. Pero también posee esta singular extravagancia, este pequeño brillo, esta chispa” exclamó.



Estreno

Ant-Man and The Wasp llegará a las salas de cine de Perú el próximo jueves 5 de julio.