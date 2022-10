Los ‘hobbits’, primos enanos del hombre, podrían seguir vivos en una isla, según antropólogo

En 2003, el antropólogo Mike Morwood descubrió restos de un homínido totalmente desconocido para la ciencia que medía apenas 106 centímetros de altura. Lo apodó Homo floresiensis por haber sido hallado en la isla de Flores, en Indonesia, donde aparentemente habría vivido aislado hace 100.000 y 50.000 años, fecha aproximada en la que se extinguió, o al menos se cree eso.

En mayo de 2022, Gregory Forth, un etnobiólogo y antropólogo jubilado de la Universidad de Alberta, en Canadá, publicó un libro en el que sostiene que este antiguo pariente humano, también conocido como ‘hobbit’, todavía podría habitar la isla indonesia, lejos del contacto con el hombre moderno.

“Simplemente, no sabemos cuándo se extinguió esta especie o, de hecho, me atrevo a decir —me atreví a decir— que ni siquiera sabemos si se ha extinguido. Así que hay alguna posibilidad de que siga viva”, dijo el experto en una entrevista para el medio estadounidense Live Science.

Los denominados hobbits tenían una estatura promedio de 106 centímetros. Hasta la fecha se han encontrado restos de 12 individuos de esta especie humana y solo en la isla de Flores en Indonesia. Foto: Flickr

El ‘hobbit’, un extraño y antiguo pariente humano

El Homo floresiensis era un homínido que tenía un cerebro diminuto, dientes grandes para su pequeño tamaño, hombros encogidos hacia adelante, pies grandes para sus piernas cortas y no poseía mentón, señala el Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian.

Se han encontrado restos de hasta 12 ‘hobbits’ hasta la actualidad, además de herramientas de piedra que posiblemente fueron utilizadas para cazar.

De acuerdo con los expertos, las características de este antiguo pariente humano pueden haber sido resultado del enanismo de la isla, un proceso evolutivo que resulta del aislamiento a largo plazo dentro de un territorio insular con falta de depredadores y una disposición limitada de alimentos.

Forth escribió su obra “Between ape and human” tras recoger los testimonios de 30 personas de la tribu local Lio, quienes aseguran haber sido testigos de una criatura similar a un “hombre-simio”, pero que no encajaba con ninguna de las dos especies animales, explicó en un artículo escrito para The Scientist, en el que expone los principales puntos de su investigación.

Según las descripciones de los habitantes, la criatura luce pelo liso de color claro en su cuerpo, una nariz bien formada y un trozo de cola.

“Nuestro instinto inicial, sospecho, es considerar a los hombres-mono existentes de Flores como completamente imaginarios. Pero, tomando en serio lo que dice la gente de Lio, no he encontrado ninguna buena razón para pensar así. Lo que dicen sobre las criaturas, complementado con otro tipo de evidencia, es totalmente consistente con una especie de homínidos sobrevivientes, o una que se extinguió en los últimos 100 años”, escribió.

PUEDES VER: Médicos reportan extraño caso de un hombre que se volvió alérgico a sus orgasmos

Una hipótesis polémica

Entre los antropólogos que estudian al Homo floresiensis y la evolución humana, la sola sospecha de que los ‘hobbits’ continúen existiendo ha generado gran escepticismo y más bien afirma que se trata de una creencia popular de los habitantes de la región.

En una entrevista con Live Science, el paleoantropólogo John Hawks de la Universidad de Wisconsin sostuvo que era muy poco probable de que la hipótesis sea cierta, sobre todo si se considera el tamaño de Flores, donde la “población está repartida por toda la isla”.

“Siendo realistas, la idea de que haya un gran primate que no sea observado en esta isla y que sobreviva en una población que pueda sostenerse a sí misma es bastante cercana a cero”, añadió Hawks.

Los expertos todavía investigan cómo aparecieron los ‘hobbits’ en esta tierra insular, si eran en verdad una especie humana única o más bien ancestros que estaban enfermos, cómo se llegaron a extinguir (una de las teorías es una erupción volcánica) y si en algún momento alcanzaron a vivir con los Homo sapiens.