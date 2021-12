Padecía males respiratorios, fue a tratarse y hallaron un diente que había crecido en su nariz

Los años de dificultad para respirar de un hombre resultaron tener una explicación mucho más extraña de lo que se podría imaginar. En un artículo publicado el jueves 2 de diciembre, los médicos que lo trataron describen el hallazgo de un diente que había crecido en su cavidad nasal al punto de atravesarla.

Afortunadamente, la pieza dentaria fue extraída “mediante un abordaje intranasal” sin complicaciones, y los síntomas de congestión del paciente desaparecieron, según el informe recogido en la revista The New England Journal of Medicine.

El hombre de 38 años había acudido a una clínica neoyorquina especializada en otorrinolaringología tras presentar dificultad para respirar por la fosa nasal derecha, un mal que acarreaba desde hace mucho.

El examen físico reveló un tabique desviado (el cartílago en el medio que separa una fosa nasal de la otra, que puede desplazarse por diversos motivos), junto con obstrucción ósea y un desgarro de dos centímetros de largo hacia la parte posterior del tabique.

Cuando miraron más de cerca usando un rinoscopio, los especialistas hallaron una “masa blanca, dura, no dolorosa” que sobresalía del piso de la fosa nasal. Tras una tomografía computarizada, identificaron qué era esta masa: un diente que crecía donde no debería haber estado.

Los dientes ectópicos, aquellos que erupcionan lejos de su lugar anatómico correcto por varias razones, se presentan en menos del 1% de la población, según datos oficiales. Las causas pueden ser variadas y las condiciones genéticas se consideran un factor de riesgo.

A veces, el proceso de reemplazo de nuestros dientes no ocurre como es debido y simplemente permanecen en nuestra boca de una manera muy incómoda. Incluso, mencionan los expertos, podría aparecer espontáneamente en la edad adulta.

La mayoría de veces los dientes ectópicos no se alejan demasiado de su hogar habitual, de modo que este caso dejó asombrados a los especialistas al localizarlo en la nariz. Medía 14 milímetros de largo, de acuerdo al informe.

Finalmente, “en el seguimiento tres meses después de la cirugía, los síntomas de obstrucción nasal del paciente se habían resuelto”, celebraron los autores.