Países Bajos: alertan sobre enfermedad que sería transmitida por cabras

Un grupo de investigadores neerlandeses ha manifestado su inquietud debido al incremento de casos de neumonía en zonas rurales de Países Bajos, informó The Guardian. Las personas afectadas suelen vivir en lugares cercanos a granjas de cabras.

Todo esto llevó a especular que esta sería una enfermedad zoonótica desconocida. En el 2013 se realizó un estudio que confirmó que aquellos habitantes cercanos a granjas tienen un riesgo de entre 20% y 55% de desarrollar neumonía.

Así lo dio a conocer Dick Heederik, experto en riesgo de enfermedades de humanos y animales de la Universidad de Utrecht. Además, indicó que todas las personas que viven a 1 o 1,5 km de distancia de estas granjas podría verse afectado.

Los síntomas de esta enfermedad serían fiebre, escalofríos, fatiga y dolor muscular. Por otro lado, no se descartan casos de personas asintomáticas.

Esta enfermedad recuerda la fiebre Q, causada por un virus que también provenía de las cabras. Esta enfermedad se convirtió en una pesadilla para los Países Bajos después de que miles de personas también se infectaran durante el brote, que duró de 2007 a 2010. Por este motivo, el Gobierno decidió sacrificar a 50.000 cabras lecheras.

Por el momento no hay indicios de que esta enfermedad se trae de un rebrote de la fiebre Q; sin embargo, los habitantes están tomando precauciones. Por su parte, la científica Johanna van der Giessen reveló a The Guardian que esta sería una nueva enfermedad zoonótica de la que aún no tienen datos, y descartó que sea la fiebre Q.