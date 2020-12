Halcón peregrino: el animal más rápido del mundo inverna en el Perú

Un estudio publicado recientemente en la revista científica Journal of Raptor Research vincula las zonas de cría de los halcones peregrinos de América del Norte en Canadá y los EE. UU. con sus zonas de invernada en Perú.

Según recoge el portal Mongabay Latinoamérica, “Linking Peregrine Falcons’ Wintering Areas in Peru with Their North American Natal and Breeding Grounds” (Vinculación de las áreas de invernada de los halcones peregrinos en Perú con sus zonas de cría y natal en América del Norte, por sus siglas en inglés) es el resultado de 57 años de información y seguimiento a 227 peregrinos norteamericanos desde el Ártico, una de las regiones más frías del planeta.

El peregrino que más distancia recorrió, de acuerdo con el estudio, migró desde Alaska hasta Perú, a través de una increíble distancia de 10.671 kilómetros.

“Nuestros hallazgos indican que tanto tundrius como anatumlos peregrinos invernan en Perú y se originan en una amplia gama de reproducción geográfica, lo que corrobora otras investigaciones que sugieren que la migración de peregrinos del Neártico es altamente dispersiva”, precisa el documento.

Para tal efecto, se anilló las patas de ocho ejemplares norteamericanos con ayuda del Laboratorio de Anillado de Aves del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Gracias a ello, se pudo constatar que uno de los peregrinos, hallado mientras cazaba en las escaleras de un edificio residencial en Lima, había nacido en la Bahía de Hudson en Canadá y había viajado 8.870 kilómetros (5.511 millas) durante su migración de invierno hasta la capital peruana.

Además, el estudio sostiene que los machos del halcón peregrino tienden a viajar más lejos que las hembras en busca de lugares cálidos durante el invierno ártico.

“Los peregrinos exhiben patrones de migración diferenciales relacionados con el sexo en los que los machos tienden a migrar más lejos que las hembras, y nuestros datos de la captura de 208 peregrinos neárticos sugieren que la mayoría de las aves invernantes en Perú son machos”, relata.

La investigación fue preparada conjuntamente por el fallecido Oscar Beingolea (1959-2019), científico y reconocido cetrero peruano conocido como ‘El padrino de los halcones en Perú’; y Nico Arcilla, miembro afiliado a la Universidad de Nebraska y presidente de la International Bird Conservation Partnership.

El halcón peregrino suele volar a tan solo 100 kilómetros por hora (km/h), pero cuando llega el momento de cazar se lanza en picada a 320 km/h.

Con esta velocidad, el halcón peregrino se convierte no solo en el ave, sino también en el animal más rápido del mundo, incluso por encima del chita que alcanza los 120 kilómetros por hora cuando caza.

Puede conocer más detalles de la investigación en el siguiente enlace.