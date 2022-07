“Mi bebito fiu fiu” llegó al anime: el tema dedicado a los ‘onii-chan’ que no podrás dejar de cantar

Si cantaste y le dedicaste a tu crush el famoso tema “Mi bebito fiu fiu”, entonces esta nueva versión te va a encantar. Este martes 26 de julio, un conocido canal de vtubers llamado “K-waii Idol Group” publicó un cover inspirado en el éxito de Tito Silva, pero dándole un toque mucho más otaku, para que se lo puedas dedicar a tu Onii-chan.

"Mi onii-chan fiu fiu". Foto: Lyra Stella

El tema, que puede ser visto en YouTube, fue un trabajo realizado por la vtuber Lyra Stella, quien se las arregló para dar vida a la canción que ha titulado como “Mi onii-chan fiu fiu”. Usando elementos de la cultura japonesa y algunos términos de la comunidad otaku, la canción se ha convertido en un éxito entre sus fanáticos.

Puedes escuchar “Mi onii-chan fiu fiu” completo aquí

“K-waii Idol Group” es un grupo de tres chicas de Chile, México y Perú que desde hace varios años vienen creando contenido musical y sobre otras temáticas en sus canales. Sus integrantes son Lyra Stella, Melodhy Bluu y Pierrot Temps.

“Mi bebito fiu fiu” se convirtió en un éxito rotundo tras ser tendencia en las redes sociales gracias a la repercusión mundial de ese tema creado por Tito Silva Music. Sin embargo, tuvo que ser retirado de internet luego de un tiempo por los rumores en los que se indicaba que el músico podría recibir una demanda al haber inspirado su canción en “Stan”, de Eminem.

En una entrevista para “La habitación de Henry Spencer”, Tito Silva declaró lo siguiente: “Hay un tema de los derechos de Eminem. Nosotros sabemos que detrás hay un tema que estamos agarrando una canción que ya existe y es conocida, que se llama ‘Stan’, pero es una parodia y, según las leyes, espero no estar equivocado, porque si no ahí me van a matar, es totalmente legal y lícito hacer parodias de canciones sin necesidad de un permiso”.