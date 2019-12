Beastars: ¡Atentos! confirman versión live action para exitoso anime [FOTOS]

Beastar llegó al final de la primera temporada de su anime que estuvo enteramente realizado en CGI. Tal ha sido el éxito de este anime que ya se ha confirmado que hasta tendrá una nueva temporada para el año 2020, pero las buenas noticias no quedan ahí.

Su anime se ha terminado convirtiendo en uno de los más grandes éxitos de esta temporada y sus seguidores esperan ansiosos el anuncio de nuevos proyectos. Pues parece que estos no se han hecho esperar, ya que a través de las redes sociales oficiales de la franquicia ase ha confirmado una adaptación a Live Action en una obra teatral.

Esta noticia se confirmó recientemente en una de las convenciones que se celebró en Japón, ahí se realizó el anuncio acerca del próximo live action de Beastars que contará con actores de carne y hueso que se encargarán de interpretar a Legosi, Haru, Louis y más personajes que se han visto tanto en el anime como en el manga.

Beastars

Shota Kawamaki le dará vida a Legosi, el joven Lobo introvertido, mientras que Ryohei interpretará a el ciervo Louis, el refinado alumno que aspira al puesto de Beastar y finalmente estará Sakina Kuwada, ella estará en el papel de la coneja Haru. Por el momento son los personajes que se han confirmado, pero es seguro que habrá muchos más.

Tal vez esta adaptación teatral no esté al nivel magistral que tuvo Kimetsu no Yaiba o Kaikyuu, pero si se deja de lado los disfraces de los actores y se ve a esto como algo totalmente nuevo, puede llegar a ser realmente atractivo. Por el momento no hay una fecha de estreno, pero es seguro que será en 2020.