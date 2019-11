Ránking semanal: Kimetsu no Yaiba se posiciona en el primer lugar dejando atrás a One Piece

En esta ocasión el ranking de popularidad tiene a Kimetsu no Yaiba liderando la lista, luego de dejar atrás una vez más a One Piece. Un dato extra es que títulos como Jujutsu Kaisen y Yakusoku no Neverland no participaron esta semana, ya que tienen portada y páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump, en la que se publican semanalmente una gran cantidad de mangas, desde los clásicos que todos conocemos, hasta nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. Esta semana Kimetsu no Yaiba se hizo con la primera posición, dejando en el segundo lugar al popular One Piece, y no muy de lejos los sigue en el tercer puesto un título un tanto nuevo, Act- Age.

Este es el ranking semanal de popularidad de la edición #52 de la Shonen Jump:

1. Kimetsu no Yaiba

2. One Piece

3. Act-Age

4. My Hero Academia

5. We Never Learn

6. Haikyû!!

7. Chainsaw Man

8. Black Clover

9. Yuna de la posada Yuragi

10. Mitama Ghost Security

11. Samurai 8

12. Beast Children

13. Kamio Yui wa Kami wo Yui (Final)

14. Tokyo Shinobi Squad

15. Futari no Futo Hoshi (Final)

Weekly Shonen Jump

La semana pasada la portada estuvo dedicada a Haikyuu, que anunció que ya entraba en su arco final, además de contar con páginas a todo color. Pero esta semana está dedicada a Jujutsu Kaisen, que ha confirmado finalmente que tendrá su adaptación animada.

Weekly Shonen Jump

Una de las curiosidades de esta edición es que se han publicado dos interesantes One Shots, el primero se titula Seiken no Yuusha no Goei y el otro lleva por nombre Mission: Yozakura Family. Además de esto se ha publicado una página a todo color de Yakusoku no Neverland que está cada vez más cerca de su final.