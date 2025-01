Cuba excarcela a Félix Navarro, preso de conciencia de Amnistía Internacional

El disidente cubano Félix Navarro fue excarcelado el sábado en el marco de un acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia católica, tras el retiro de la isla de la lista negra estadounidense de países que apoyan el terrorismo, informó su esposa a la AFP.

"Ahora mismo acabamos de llegar de la prisión, está un poco delgado, pero por lo demás se encuentra bien", dijo a AFP Sonia Álvarez, de 69 años, vía telefónica desde Matanzas, la ciudad donde residen a 100 km de La Habana.

Navarro, de 71 años y considerado por Amnistía Internacional "preso de conciencia", fue apresado con su hija Sally Navarro tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, que exigían mejores condiciones de vida y libertad.

Sonia Álvarez, aclaró que su marido salió de la prisión donde purgaba una condena de nueve años bajo "libertad condicional".

Sin embargo, su hija Sally, también sentenciada a nueve años, "no ha sido liberada, no me han dicho nada", añadió la mujer que mantiene la esperanza de que la liberen pronto.

La Habana dio a conocer el martes un acuerdo negociado con ayuda de la Iglesia Católica para la liberación de 553 prisioneros, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara sorpresivamente la salida de la isla de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo, en la que figuran Corea del Norte, Irán o Siria.

De acuerdo con cifras oficiales hasta el jueves se habían concedido 127 libertades anticipadas por "diversos delitos".

La ONG Cubalex, con sede en Miami, ha identificado con datos personales a 80 de estas personas.

Navarro fue recibido por muchos en su casa. "Han llegado tantas personas a saludarlo que no he podido hablar con él", dijo su esposa.

Condenado por desacato, desorden público y atentado, fue aprehendido con Sally en 2021 cuando indagaban por la situación de otros detenidos de las marchas en Matanzas.

El opositor es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) en Matanzas, una organización considerada ilegal por el gobierno y fundada en 2011 por el disidente José Daniel Ferrer, también excarcelado esta semana.

Ferrer y Navarro formaron parte de los 75 opositores, intelectuales y periodistas detenidos en marzo de 2003 durante la "Primavera Negra" y fueron los dos últimos del grupo en ser liberados en 2011.

De acuerdo con cifras oficiales, unos 500 cubanos fueron condenados a hasta 25 años por participar en las protestas de julio de 2021, pero organizaciones de derechos humanos y la embajada de Estados Unidos en la isla contabilizan hasta 1.000. Algunos de los condenados fueron liberados, tras cumplir sus penas.

Cuba niega la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser "mercenarios" de Estados Unidos.

