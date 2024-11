Vélez busca dar otro paso hacia el título en la Liga argentina

El líder Vélez Sarsfield intentará dar otro paso hacia el campeonato argentino cuando visite al sorpresivo Deportivo Riestra, pero Huracán lo vigila de cerca para dar el zarpazo.

En la fecha 22 sobre 27 en total, Vélez tendrá que pasar el sábado la difícil prueba de un humilde Deportivo Riestra, que se ha ganado el respeto con posibilidades de acceder a alguna copa internacional.

Después de tres empates consecutivos, Vélez dio una muestra de autoridad y derrotó por 1-0 a Tigre el jueves para recuperar el primer puesto en solitario y mantener los tres puntos de ventaja sobre el escolta.

A falta de seis jornadas para el final del campeonato, Vélez empieza a palpitar la cercanía de un título de liga que espera once años, desde la obtención de la Superfinal 2013.

"No es una presión jugar con el resultado puesto. Mientras dependamos de nosotros, no me preocupa. Tratamos de sumar, de ganar, porque es la única manera de mantener la ventaja. Que no gasten energía pensando en los rivales, porque dependemos de nosotros", evaluó Gustavo Quinteros, el entrenador de Vélez.

Riestra, que ascendió en esta temporada cuenta con un equipo sin figuras pero con mucho empeño, se convirtió en un rival complicado en la Liga cosechando victorias sobre River, San Lorenzo e Independiente, tres de los llamados equipos grandes.

- Huracán necesita viento a favor -

Entre los que estarán atentos a lo que suceda con el Fortín de Vélez estará el perseguidor Huracán, que el sábado recibirá a Independiente, que suma 13 partidos sin derrotas, aunque con muchos empates en su campaña.

Un poco más atrás, Racing intentará poner presión y buscar los tres puntos contra Independiente Rivadavia, y lo mismo hará River, que en el Monumental es favorito contra el colista Barracas Central.

Necesitado de sumar puntos para entrar en la Copa Libertadores 2025, Boca visitará al irregular Sarmiento en Junín, intentando cortar su racha negativa de cuatro caídas seguidas cuando sale de su reducto de La Bombonera.

La acción de la 22ª fecha empezará el sábado con Unión-Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima-Newell's, Rosario Central-San Lorenzo y Huracán-Independiente.

El domingo será el turno de Central Córdoba-Estudiantes, River-Barracas Central, Godoy Cruz-Talleres, Racing-Independiente Rivadavia y Sarmiento-Boca, y el lunes se enfrentarán Riestra-Vélez, Lanús-Platense, Tigre-Defensa y Justicia, Argentinos-Banfield y Belgrano-Instituto.

Así están las posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Vélez Sarsfield 42 21 12 6 3 34 14

2. Huracán 39 21 10 9 2 24 11

3. Racing 34 21 10 4 7 30 20

4. River Plate 33 21 8 9 4 27 16

5. Talleres 33 21 8 9 4 25 22

6. Unión 33 21 9 6 6 23 21

7. Atlético Tucumán 33 21 9 6 6 21 21

8. Independiente 30 21 6 12 3 19 13

9. Riestra 30 21 8 6 7 22 22

10. Instituto 29 21 8 5 8 27 22

11. Estudiantes 29 21 7 8 6 24 22

12. Platense 29 21 7 8 6 17 16

13. Boca Juniors 28 21 7 7 7 25 23

14. Godoy Cruz 28 21 6 10 5 23 23

15. Belgrano 27 21 6 9 6 24 24

16. Tigre 26 21 6 8 7 25 24

17. Gimnasia LP 26 21 6 8 7 19 19

18. Lanús 26 21 6 8 7 22 28

19. Rosario Central 25 21 6 7 8 23 21

20. San Lorenzo 25 21 6 7 8 17 19

21. Ind. Rivadavia 25 21 6 7 8 14 21

22. Central Córdoba 24 21 6 6 9 22 27

23. Argentinos Juniors 23 21 6 5 10 17 22

24. Banfield 22 21 5 7 9 20 27

25. Defensa y Justicia 22 21 5 7 9 19 30

26. Sarmiento 21 21 4 9 8 15 21

27. Newell's 21 21 5 6 10 15 28

28. Barracas Central 16 21 3 7 11 10 26

