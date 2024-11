Hinchas israelíes regresan a casa tras los incidentes violentos en Ámsterdam

Un primer avión con hinchas israelíes evacuados de Ámsterdam aterrizó el viernes en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, al día siguiente de que se produjeran violentos incidentes al margen de un partido de fútbol, que desataron reacciones de indignación en el mundo.

Ante los actos de violencia del jueves por la noche, que dejaron varios heridos, las autoridades israelíes despacharon aviones para repatriar a sus ciudadanos.

Un primer avión "acaba de llegar a Tel Aviv", declaró una portavoz de las autoridades aeroportuarias israelíes, Liza Dvir, a AFP. Según la compañía aérea El Al, se trató de un vuelo regular en el que viajaron israelíes evacuados.

Además de los vuelos regulares, las autoridades organizaron otros cuatro vuelos especiales de evacuación para este viernes. Otros dos saldrán el sábado, indicó a la AFP Shira Kesselgross, una portavoz de la compañía.

"Sumando los vuelos de esta mañana, esto significa que unos 1.850 israelíes regresarán a Tel Aviv desde Ámsterdam", explicó.

Los enfrentamientos estallaron en el centro de Ámsterdam tras un encuentro de Liga Europa entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv FC, que ganó el equipo local (5-0).

La alcaldesa, Femke Halsema, explicó que bandas en motocicletas atacaron a hinchas del club israelí, golpeándoles y pateándoles antes de darse a la fuga, dejando a cinco personas hospitalizadas.

"Nuestra ciudad ha sido profundamente dañada. La cultura judía se ha visto profundamente amenazada. Es un estallido de antisemitismo que espero no volver a ver", declaró.

Los agentes realizaron 62 detenciones, según el jefe de la policía, Peter Holla.

La alcaldesa anunció medidas de seguridad más estrictas, como la prohibición temporal de manifestaciones y un mayor despliegue policial.

- Ola de indignación -

El jefe de la policía aseguró que la tensión ya era alta 24 horas antes del partido. Según él, los seguidores del Maccabi "destrozaron un taxi". "Una bandera palestina fue incendiada en el Dam", añadió, en referencia a la plaza central de Ámsterdam.

Durante la noche, "la policía tuvo que intervenir varias veces para proteger a los aficionados israelíes y escoltarlos hasta sus hoteles", indicó el cuerpo armado.

Tanto Naciones Unidas como la Unión Europea (UE) expresaron su indignación.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dijo "conmocionado" y condenó "todas las formas de antisemitismo e islamofobia", según una portavoz, Stéphanie Tremblay.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó también la "despreciable" violencia "antisemita" contra los hinchas israelíes y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recalcó que el "antisemitismo no tiene lugar en Europa".

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que lo ocurrido en Ámsterdam hacía "recordar las horas más indignas de la historia" y el gobierno español afirmó rechazar "con total rotundidad el antisemitismo en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia".

En Israel, el ejército prohibió a todo su personal viajar a Países Bajos hasta nuevo aviso.

El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, habló con su homólogo neerlandés, Caspar Veldkamp, para pedirle "que garantice la seguridad inmediata de todos los que están en peligro".

A raíz de los incidentes, el gobierno israelí aconsejó a sus ciudadanos no asistir a un partido el viernes de la sección de baloncesto del Maccabi Tel Aviv en Bolonia (Italia), que finalmente terminó sin incidentes.

- "Islamofobia" -

La violencia se produce en un contexto de aumento del antisemitismo en todo el mundo desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás.

El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, denunció unos "inaceptables [...] ataques antisemitas".

Según Schoof, el primer ministro israelí, Benjamin "Netanyahu insistió en que los autores de estos actos sean encontrados y llevados ante la justicia".

En Israel, las autoridades reaccionaron con fuerza y Netanyahu declaró que consideraba "el espantoso incidente con la máxima seriedad".

Netanyahu ordenó al Mosad, la agencia de inteligencia exterior israelí, elaborar un plan para prevenir la violencia en futuros acontecimientos deportivos.

"El hecho de que me atacaran por ser judío y venir a apoyar a mi equipo no tiene sentido. No se trata de fútbol, sino de antisemitismo y odio", comentó Amit Ganor, un aficionado de 21 años, desde el aeropuerto de Amsterdam-Schiphol.

Fundado con otro nombre en 1906, el Maccabi Tel Aviv es el club más antiguo y laureado de Israel.

Un video no verificado difundido en redes sociales y supuestamente grabado el jueves parece mostrar a algunos aficionados del Maccabi coreando en hebreo: "¡Acabad con los árabes! ¡Vamos a ganar!"

Un centenar de aficionados israelíes se había reunido el jueves en la plaza de Dam del centro de Ámsterdam, rodeados por un gran dispositivo policial, antes de dirigirse al estadio Johan Cruyff.

Junto al estadio había prevista una concentración propalestina que finalmente fue desplazada a una zona más alejada por motivos de seguridad.

En un comunicado, la asociación palestina de fútbol denunció el "racismo antipalestino y la islamofobia manifestados por los seguidores del Maccabi Tel Aviv, que también atacaron casas y tiendas que tenían la bandera palestina en solidaridad con las víctimas del actual genocidio".

