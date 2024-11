Más de 420.000 niños afectados por la sequía extrema en la Amazonía, dice Unicef

La sequía extrema en la Amazonía afecta a más de 420.000 niños, principalmente de comunidades indígenas en Brasil, Perú y Colombia que dependen de las vías fluviales para acceder a comida y medicinas e ir a la escuela, advirtió este jueves Unicef.

"Asistimos a la devastación de un ecosistema esencial del que dependen familias, dejando a muchos niños sin acceso adecuado a comida, agua, atención médica y escuelas", dijo la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, en una nota.

Una sequía extrema -ligada según expertos al cambio climático- ha golpeado la mayor selva tropical del mundo, que se extiende por nueve países, especialmente Brasil con cerca de 60% del territorio, seguido de Perú, Bolivia y Colombia.

En consecuencia, importantes afluentes del Amazonas, uno de los más largos y caudalosos del mundo, se han prácticamente secado, con efectos devastadores sobre todo para comunidades indígenas en zonas remotas.

"En esa zona los ríos son como la carretera, la gente se mueve exclusivamente por esos pequeños afluentes", dijo a la AFP Antonio Marro, gerente de emergencias de Unicef para América Latina.

Debido a la fuerte sequía, "no pueden moverse, no pueden ir al centro de salud, no pueden ir a la escuela", y sin agua para la pesca o la agricultura "se bloquea la economía" local, añadió.

Se ha reportado un aumento de casos de dengue, malaria y desnutrición crónica entre niños pequeños.

Según Marro, los gobiernos en la región activaron planes de emergencia, pero la vastedad del territorio y los centenares de comunidades remotas afectadas dificultan las tareas.

La agencia onusiana para la infancia estima que se necesita 10 millones de dólares en donaciones en los próximos meses para atender la emergencia, según la nota, difundida antes de que se celebre la semana próxima la conferencia de la ONU sobre el cambio climático (COP29) en Bakú, Azerbaiyán.

Solo en la región amazónica de Brasil, más de 1.700 escuelas y más de 760 centros de salud debieron cerrar sus puertas o quedaron inaccesibles.

En Perú, quedaron afectados más de 50 puestos de salud en el departamento de Loreto (noreste), el más perjudicado por la sequía, mientras que se suspendieron las aulas en 130 escuelas en la Amazonía colombiana.

Según Unicef, en Colombia la emergencia tiene también consecuencias para la seguridad de los menores de edad en esas zonas aisladas.

"Esto ha aumentado los riesgos de reclutamiento, uso y explotación de niños por grupos armados no estatales" que operan en ese país, apuntó la agencia en la nota.

rsr/app/db