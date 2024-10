Exigen garantías para periodistas detenidos en Venezuela, en "indefensión total"

El gremio de periodistas de Venezuela denunció el miércoles un estado de "indefensión total" y exigió garantías para los comunicadores detenidos después de la polémica elección del 28 de julio.

El Colegio Nacional de Periodistas reclamó "la presentación de los detenidos, (conocer) su condición de salud, la condición en la cual se encuentran, y (garantizarles) el debido proceso", dijo el director de la asociación, Tinedo Guía, en rueda de prensa.

"Hay una indefensión total, no solamente para los periodistas sino para todos los ciudadanos en Venezuela, la gente se desaparece y no se sabe quién los tiene, los cuerpos policiales actúan sin una orden judicial", continuó.

Tras los comicios del pasado 28 de julio -en los que fue proclamado como presidente reelecto Nicolás Maduro entre denuncias de fraude- diez periodistas han sido detenidos. Tres de ellos se dedicaban al activismo político.

Tres periodistas más habían sido arrestados durante la campaña electoral, y otro en 2022 por acusaciones de narcotráfico.

La última detención ocurrió el viernes, cuando funcionarios de inteligencia se llevaron a Nelin Escalante, periodista dedicado a la cobertura económica, tras ser citado por el cuerpo de seguridad en un centro comercial.

El Colegio de Periodistas denunció su "desaparición forzada" debido a que las autoridades se han negado a dar información de dónde se encuentra detenido, según sus abogados y familia. Las autoridades tampoco se han pronunciado públicamente sobre medidas contra el comunicador.

"En el momento en que fue detenido no había una orden de un tribunal (en su contra) y tampoco fue detenido en una situación flagrante", indicó el abogado Moisés Gutiérrez, que dijo desconocer por qué Escalante fue citado en un centro comercial en lugar de un tribunal.

"No se le dio derecho a una llamada, han transcurrido 48 horas y no ha sido presentado ante un tribunal, sus abogados de confianza no han tenido acceso a él", denunció.

ba/jt/nn