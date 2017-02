Alan García: "Cuba, Luyo y Navarro no son mis ratas"

El ex presidente Alan García se refirió a la responsabilidad que tienen los exfuncionarios de su segundo gobierno involucrados en el caso de corrupción que involucra a la empresa brasileña Odebrecht por el pago de soborno, manifestando que "no son sus ratas".

En una entrevista con Cuarto Poder, García fue consultado sobre la responsabilidad de llevar al poder a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno aprista; Edwin Luyo, ex miembro del comité que otorgó la buena pro de la Línea 1 al Consorcio Tren Eléctrico de Lima; y a Miguel Ángel Navarro; expresidente del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.