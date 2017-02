Aracely Arámbula revela sus secretos para lucir un cuerpo estupendo a los 41 años | FOTOS

figuras más envidiables en el espectáculo mexicano pues lo presume en redes sociales con cada fotografía y video. Aracely Arámbula es una de las figuras de México en tener una de lasen el espectáculo mexicano pues lo presume en redes sociales con cada fotografía y video.

“La Doña” que se transmite por Telemundo, no sólo por su personaje que interpreta sino porque a sus 41 años se muestra mejor que nunca La artista está en su mejor momento por su papel en la telenovela” que se transmite por Telemundo, no sólo por su personaje que interpreta sino porque a sus 41 años se muestra mejor que nunca físicamente

La expareja de Luis Miguel sostuvo que una alimentación adecuada hace que su organismo adopte una buena forma. “Yo como muy sano. Me gusta mucho todo lo orgánico y me encanta cuidar mi alimentación y la de mis hijos. Estoy muy informada porque tengo la fortuna de tener a mi hermano, que es doctor y médico estético”, señaló.

Precisamente su hermano, el médico cirujano Leonardo Arámbula, es el responsable en gran medida de que Aracely Arámbula siempre tan hermosa y espectacular. “Él me cuida. Me hace mis faciales hidratantes, mis vitaminas…”, cuenta la actriz.

“Se llama CBI Medical Spa. Es un centro de belleza integral. Cada vez que puedo me escapo y me hago un plasma facial, que me lo hace mi hermano, y luego me hago radiofrecuencia corporal también en el abdomen. Me hago tratamiento de todo ese tipo”, explicó.

Complaciendo a la patrona. Una publicación compartida de @drleoarambula el 31 de Jul de 2016 a la(s) 7:49 PDT

Bellísimos recuerdos en el mar primavera verano 2006 catálago de mi querida tierra Chihuahua y aquí embarazada 4 meses de mi chico Miguel ❤️ #Priceless ✨❤️❤️ Rafita Una publicación compartida de Amo el arte yAmo serMama (@aracelyarambula) el 20 de Feb de 2017 a la(s) 4:54 PST

#DonFranciscoteinvita gracias chicos por acompañarme en la canción de #LaDoña me encanto #compartir #miami #miamidancers Una publicación compartida de Amo el arte yAmo serMama (@aracelyarambula) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 3:47 PST

#Arafamilia Una publicación compartida de Amo el arte yAmo serMama (@aracelyarambula) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 4:56 PST