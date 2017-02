le mandó un mensaje bastante directo a Yahaira Plasencia, y le dijo que la maldad nunca va a triunfar luego de escuchar el polémico audio. Estas declaraciones las hizo durante la conferencia para promocionar el concierto “Salsa con Amor” este 18 de febrero en el Lawn Tennis con la participación de Tonny Vega y Charalie Cardona. No se quedó callada y respondió con todo. Melissa Klug , y le dijo que la maldad nunca va a triunfar luego de escuchar el polémico audio. Estas declaraciones las hizo durante la conferencia para promocionar el concierto “Salsa con Amor” este 18 de febrero en el Lawn Tennis con la participación de Tonny Vega y Charalie Cardona.

“Definitivamente, yo siempre dije que cuando las personas hacen las cosas mal, tarde o temprano el karma existe. Es la ley de vida. Yo me he sentado tranquila y ahorita estoy viendo que el castillo se cae”, manifestó.

Sin dar ninguna tregua, la “Blanca de Chucuito” manifestó que era evidente que las caretas finalmente siempre se caen, y en esta ocasión con la bailarina no fue la excepción.

“Cuando sales y muestras ante cámaras una personalidad que no eres, y después con el tiempo se te cae la careta y eso es consecuencia de que eres fingida”, replicó y añadió que ella no cree en la magia negra. “No creo en esas cosas. Hay un Dios y si haces el mal todo se te van a regresar no sólo tres, sino cuatro veces peor. Mira las personas que hacen maldad con esa cosas, están mal, son cosas del diablo”, aseguró.

Sobre César Távara

César Távara, manager la cantante y primo de Melissa también se refirió dede Jefferson Farfán . “A mí no me tiene que dejar tranquila. La vida de Jefferson no me interesa”, indicó.

“No va salir a desmentirme, es algo que yo he vivido. No puedo hablar, porque mencionarlo a él es hablar del papá de mis hijos. Las cosas, es él. Es el personaje que está viendo como es. Es el manager, el amigo incondicional y casi hermano de la muchacha está, y mira lo que le hizo”, dijo.

“Tiene que aprender a manejar su vida. La palabra de manager le queda grande”, agregó.