¡Un éxito que no tiene límites! La canción inspirada en el escándalo de Martín Vizcarra y Zully Pinchi creada por TiTo Silva Music sigue conquistando a los peruanos, quienes no paran de corear a todas horas. En esta ocasión, un joven identificado como Jotinese no tuvo mejor idea que subir al Metro de Lima para animar a los pasajeros con “Mi bebito fiu fiu” a todo volumen con un parlante. Sin embargo, consiguió un resultado contrario a lo esperado y lo compartió en TikTok.