Jeniffer Mendoza denunció que fue golpeada injustamente por Grace Suzanibar, luchadora de artes marciales mixtas (MMA), cuando salía de su trabajo el último fin de semana, en la cuadra 2 de la avenida Bolivia, Cercado de Lima. “Llega a casa, revisa su mochila, y no está su dinero, no están sus audífonos y su ropa está rebuscada”, denunció la víctima. Contó que conoció a Suzanibar una semana antes de la agresión, cuando su jefe, Jesús, la reunió con su agresora y otras personas en una vivienda para conversar sobre su pago. “Nos sentamos un momento y colocan mochilas en una silla, entre ellas la de (Grace). Y ahí le roban: es Jesús (mi jefe) quien le roba, tengo videos”, dijo. “Jesús sacó sus chocolates de su mochila”, reafirmó . Asimismo, cree que Grace Suzanibar fue incitada por su superior y otros dos empleados de la discoteca, pues desconoce por qué la acusada recién la buscó una semana después. “No sé si estaba ebria, drogada, pero yo no entendía la razón por la que me había agredido”, indicó. VIDEO: Latina