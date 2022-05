En el Rímac, un delincuente subió a un bus de transporte público para arrancharle el celular a un anciano que permanecía sentado cerca de la puerta. Ante la resistencia de la víctima, el ladrón decidió apuñalarlo con una tijera en frente de los demás pasajeros, quienes se abalanzaron sobre él para frenar el ataque. Agentes de la Policía Nacional abordaron el vehículo a la atura de la vía de Evitamiento para intervenir al extranjero de 25 años, identificado como Edeiber Antonio Gómez Barco, quien culpó al afectado por no dejarse robar. “Quería robarle el teléfono, porque lo necesitaba. Si él está viendo que yo tengo algo para hacerle daño, no pensó. ¿Para qué tanto problema por eso? Si me lo entregaba tranquilamente yo no le iba a hacer nada, yo me bajo tranquilo y ya, para qué se me va poner alzado”, declaró en la Depincri del Rímac, donde permanece detenido. Video: América TV